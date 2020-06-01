北京准备毁约？ 下令国企停购美国猪肉大豆

特朗普与习近平在大阪G20峰会上

路透社援引两个消息来源指出，中国已要求其国企不再购买来自美国的大豆和猪肉。购买美国大豆和猪肉，是美中第一阶段贸易协议的重要环节，中国此举是否意味着准备撕毁双边贸易协议？

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至少，中国此举被认为是针对美国总统特朗普宣布取消香港独立关税区地位采取的报复措施。同一来源消息称，如果华盛顿走得更远，北京将对美国农产品采取更多反制措施。美中签署第一阶段贸易协议时，中方曾承诺大举购买美国农产品。

彭博社亦引述消息人士称，中企中粮集团和中储粮集团已被下令停购美国产品，一些中国买家也取消数量不详的美国猪肉订单。

有分析认为，考虑到一些主要的农业州是特朗普的票仓，北京此举显然有迫使特朗普让步，否则将不遗余力影响其大选的味道。

上周五，鉴于 北京推出港版国安法，特朗普总统公布一系列制裁中国的措施，中方周一威胁将对美国进行“反击”，中国外交部发言人赵立坚威胁，所有有损于中国利益的言行都会遭到反击。

特朗普周五公布的针对中国的措施虽然很强硬，但缺少细节。其中包括禁止对美国利益构成威胁的中国人进入美国领土。特朗普同时要求美国政府终结香港最惠贸易待遇地位；特朗普还要去对美国上市的中国企业开启调查。