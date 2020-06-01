德国外长马斯视欧洲为美中冲突调解人

2020年5月29日，美国总统特朗普在国家安全顾问罗伯特·奥布赖恩，国务卿蓬佩奥和财政部长姆努钦陪同下在白宫玫瑰园宣布美国对中国因香港问题准备采取的措施。

美中冲突不断加剧，德国外长马斯期望德国担任欧盟轮值主席国时，调解美国和中国之间的紧张关系。

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中国备受争议的香港安全法引起了西方的批评，特别是美国对此加以强烈谴责，威胁要取消香港的贸易特权。中国表示将以牙还牙。但美国和中国的矛盾不仅于此。自特朗普担任美国总统以来，美中冲突便持续不断，先是美国发起美中贸易战，新冠危机爆发后，美国要求中国为病毒蔓延全球负责并买单，导致美中冲突继续加剧。现在，香港国安法又带来新摩擦。德国试图在担任欧盟轮值主席国期间，在美国和中国之间进行调解。

德国外长马斯(Heiko Maas)向冯克媒体集团的报纸表示：“世界不能沦落为一个中国和一个美国的利益圈。”“特别是我们欧洲人不可能乐于看到美中之间的利益冲突变得不可调和。” 德国在7月1日开始接任欧盟轮值主席国时，也将面对这一挑战。马斯强调说，欧中峰会仍会按原定计划在今年9月举行。他说，“有许多重要的话题，我们需要同中国进行讨论。”欧盟的目标是要让中国致力于雄心勃勃的气候目标和公平的全球竞争。

此前，马斯就香港国安法已呼吁中国维护香港的言论和集会自由。但他反对威胁，而是期望通过和中国对话，解决香港问题。