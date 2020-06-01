李克强提中国6亿人月入仅1000元 专家受官媒访问强调是平均

5月28日，中国国务院总理李克强在全国人大闭幕后的记者会上谈道，“有6亿人每个月的收入也就1000元（人民币）”，引发社会关注讨论。他并提出，“怎么样保障那些困难群众和受疫情影响新的困难群众的基本民生，我们应该放在极为重要的位置”。对此，中国国务院旗下官媒《经济日报》6月1日刊出对收入分配领域专家李实的专访，并就上述议题提出解释。

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李克强在当天的记者会上发言指出，“中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入是3万元人民币，但是有6亿人每个月的收入也就1000元，1000元在一个中等城市可能租房都困难，现在又碰到疫情，疫情过后民生为要。就业是最大的民生。没有就业那就是9亿张吃饭的口，有了就业就是9亿双可以创造巨大财富的手。”

面对“您怎么理解‘有6亿人每个月收入1000元’？”的提问，李实回答指出，“对于近期网上热议的情况，作为长期研究居民收入分配的学者，我也很关心。应该说，改革开放以来，我国居民收入保持了年均8%以上的快速增长，但确实存在为数不少的低收入居民。”他说，“据有关数据推算，全国大约有6亿人的平均月收入为1000元左右，相当于6亿人的平均年收入为12000元左右。怎么理解这一情况，我想关键需要把握这部分居民的收入有高有低。”

李实补充说，“6亿人的平均月收入为1000元左右，是对6亿人这个群体总体而言的，这就意味着6亿人中有收入高于1000元的，也有低于1000元的，并不是这6亿人的月收入都低于1000元或都高于1000元”。他续称，“但不管怎样，这充分说明我国作为世界上最大的发展中国家，发展的不平衡不充分特征较为明显，14亿人口中有为数不少的居民收入仍需要提高，提高居民收入水平十分重要，任重而道远。”

记者追问，如何看待根据您掌握信息，这6亿人大体是什么构成的提问，李实回答说，“从构成情况看，这6亿人不仅包括在就业、有收入的人口，也包括无就业、无收入的人口，如老人、儿童、学生等被赡养人口。”他补充道，“这就证明，这6亿人中会有一部分居民月收入要比1000元高一些甚至高出相当幅度，也会有一部分人月收入要比1000元低一些甚至低出相当幅度。在利用这一数据时，认清这一群体的人口构成对正确认识数据反映的现象十分重要。”

记者进一步问道，“有人认为平均工资也不是这个数，这里的月收入就是月工资吗？”对此，李实回答称，“这里有两层意思需要说明。第一层是工资是从业人员即劳动者的报酬，而收入是按家庭人口计算的居民收入，家庭人口一般多于从业人员，还包括无报酬的人口，所以家庭人均收入一般低于平均工资。而且这部分人群的平均月收入是低收入和偏低收入人口的平均收入，比所有从业人员的平均工资要低一些，甚至比其中部分人员的最低工资还要低。”

李实说，“第二层是收入包括但不等于工资收入，月收入、年收入指的是居民可支配收入，是针对人口而言的，其中既包括劳动者的工资收入，也包括家庭经营净收入如出售农产品净收入，家庭财产净收入如利息，家庭转移净收入如低保金等；既包括家庭现金收入，也包括家庭实物收入如农民的自产自用农产品折算收入，是家庭各渠道收入的总和。”他并提出，“这就说明，在观察居民收入时，需要把居民家庭各项收入都包括进来，不能仅仅理解为工资收入，才能对居民收入状况有更全面的把握。”