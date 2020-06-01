港版国安法 英国七名前外相呼吁建立国际联盟对抗中国

中国施加香港版国安法，也迫使英国对香港的立场越来越强硬。继英国外交大臣拉布5月31日表示英国不会坐视不管，分属两党的英国七位前外相联署，呼吁英国政府带头，建立国际联盟对中国采取共同行动。

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根据英国广播公司报道，七位前外相分属保守党和工党，英国跨党派历任政府高官如此联署极为罕见。七位前外相分别是亨特，米利班德，斯特劳，黑格，里夫金德，欧文和贝克特。

七位前外相致信英国首相约翰逊指出，在中国人大通过香港『国安法』之后，英国政府必须在国际上发挥带头作用，因为许多国家都在看着英国如何处理香港问题。

香港曾是英国殖民地，1997年回归中国，为顺利完成回归，两国签署为香港基本法奠基的『中英联合声明』，根据这一联合声明精神，香港将实行高度自治，中国承诺香港保持资本主义制度50年不变。这一原则被称作“一国两制”。

中国人大越过香港立法会，强行推出港版国安法，被认为践踏了一国两制。英国外相拉布表示，这一『国安法』，“明确违反”『中英联合声明』。5月31日，他在接受英国广播公司采访时表示，英国不会背弃港人，不会坐视不管。

七位前外相致信首相约翰逊指出，北京当局绕过香港立法会，直接在全国人大通过立法，“公然违反”『中英联合声明』。他们敦促首相与国际盟友组成国际联盟，协调盟友对中国采取共同行动。类似于1994年英国在结束前南斯拉夫战乱所发挥的作用。

根据英国广播公司报道，英国首相府一名发言人表示，英国政府已经在扮演一个领导角色，与国际盟友一道强烈要求中国重新考虑其作为。