特朗普与普京通话讨论“扩大版”G7峰会 俄罗斯称具有“建设性”

美国总统特朗普周一与俄罗斯总统普京通电话，法新社消息，美俄两国领导人就特朗普提议的扩大七国集团峰会进行讨论。俄罗斯总统府表示，此次会谈具有“建设性”。

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法新社援引俄罗斯总统府克里姆林宫的一份声明称，在由美方建议的这次电话会谈中，特朗普告诉普京他计划邀请俄罗斯及其他几个国家参加下届G7峰会。受全球大流行的新冠病毒疫情影响，特朗普宣布，将原定6月底举行的G7峰会推迟到9月举行。

俄罗斯总统府强调，俄美首脑的这次会谈具有“建设性”及“实质意义”。 特朗普周六宣布，他将推迟举行原定六月召开的G7峰会，并将邀请包括俄罗斯在内的其他国家参加会议。

特朗普表示，仅由英国，加拿大，法国，德国，意大利，日本和美国组成的G7的模式已经“过时”。

俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫在回应美国的上述提议时向媒体表示，俄罗斯并不清楚“这一提议的细节，是否是正式的提议”。

在乌克兰克里米亚并吞并后，西方各国纷纷谴责俄罗斯的“非法”行径，俄罗斯在2014年被排除在八国集团（G8）之外。 特朗普曾多次表示支持重新接纳俄罗斯。

克里姆林宫的声明还表示，俄美两位领导人还强调，在军事战略稳定及建立互信领域重新开展俄美对话的重要性。

普京并对美国SpaceX载人龙飞船发射成功表示祝贺。 声明并说，俄美两国总统“确认了双方在太空领域加强互利合作的共同意愿”。

普京在电话会谈中还感谢特朗普向俄罗斯提供呼吸机等医疗设备帮助俄罗斯应对新冠病毒疫情。

特朗普上周六宣布推迟举行G7峰会时表示，扩大受邀国名单，除了俄罗斯还包括澳大利亚、韩国和印度。 白宫战略沟通部主任法拉赫（Alyssa Farah）此前表示，特朗普希望将包含五眼联盟国家，以及受到新冠病毒疫情影响的盟友国家，聚集在一起讨论中国的问题。