蓬佩奥：禁止中国军方背景学生入境 确保美国国家安全

美国总统特朗普日前宣布禁止有中国军方背景的中国留学生、研究人员入境。美国国务卿蓬佩奥周一表示，新措施可望建立更透明 、互信学术环境，美方将继续竭尽所能确保国土安全。另外蓬佩奥也表示，由于北京政府决定在香港实施国家安全法，美国正考虑欢迎来自香港的人士。

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美国总统特朗普29日宣布4大反制中国措施，其中包括暂停具有中国军方背景，想进入美国求学或从事研究的中国人士入境，以避免中国不断窃取美国机密技术与知识产权，强化解放军现代化能力。

《中央社》报道，美国国务卿蓬佩奥周一发声明指出，美国上周宣布的新措施，是回应中国政府透过部分中国研究生及研究人员，自美国机构移转及窃取敏感技术、知识产权，不当利用美国开放、相互合作的学术研究环境。

蓬佩奥并将“中共”及中国人民分开，他强调，美方关切的是中共及特定人士的“恶意行径”，而非全体中国民众。他说，被中国当局锁定、拉拢及利用的中国留学生与研究人员，只占透过F与J签证入境美国的中国人员一小部分。

蓬佩奥表示，新签证措施预计能协助建立一个更开放透明环境，有助美中学者对彼此有更多信任；而美方将持续竭尽所能，捍卫美国科技与机构，并确保美国国安与经济安全不受外国势力干预。

《纽约时报》指出，目前约有36万名中国籍学生在美就读，特朗普新签证措施预估会影响其中至少3000名学生。路透社则预估，影响人数约在3000人至5000人。

另据香港媒体报道，美国国务卿蓬佩奥周一表示，由于北京政府决定在香港实施国家安全法，美国正考虑欢迎来自香港的人士。 蓬佩奥在向美国企业研究所发表的讲话透露有关消息，但他没有具体提及美国如何欢迎香港人，也没有详述移民配额或签证等问题。蓬佩奥仅表示，美国政府正研究有关选项。

在被问到美国政府是否正考虑让香港人到美国，并带来企业创造力，蓬佩奥表示正在考虑，但他本人不知具体情况。

针对英国近期表示，准备对近300万持有英国国民海外护照的香港人延长他们的签证权利，并可能让他们移居英国，蓬佩奥说英国和香港有长远的历史关系。 美国总统特朗普上周五宣布，撤销香港的特殊待遇地位，回应中国决定实施港区国安法。