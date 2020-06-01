谭德塞表示希望继续与美国合作

美国总统特朗普上周宣布终止与世界卫生组织的关系，世卫总干事谭德塞周一表示希望继续与美国合作。谭德塞并盛赞美国的慷慨及对全球健康事业作出的贡献。

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特朗普上周六在白宫宣布，美国将终止与世组织的关系，停止向世卫提供资金，特朗普并说，美国将这笔资金用于其它国际及公共卫生事务。

世界卫生组织周一在日内瓦举行的视频会议备受关注，世卫总干事谭德塞在致词最后发出呼吁，称世卫希望继续与美国合作。

谭德塞表示，世卫已经收到特朗普5月29日宣布的讯息。谭德塞说，长期以来，世界一直受益于与美国政府和人民的强力的合作参与，数十年以来，美国对全球健康事业的贡献和慷慨资助，在全世界的公共卫生领域产生了巨大的影响。

谭德塞最后强调，世卫希望这种合作能够继续下去。

法新社说，美国是世卫最大的资金提供国。2018-2019年度，美国向世卫提供8亿9300万美元，占世卫总财政总额的15%，高于比尔盖茨基金会及英国德国等国，更远远高于中国。

不过，《中央社》报道，谭德塞及专家周一对美国相关问题相当谨慎，均不愿再进一步说明，例如媒体提问会员国退出的流程时，谭德塞则拒绝回答。另一位媒体追问世卫如何得知美国的决定，他则回答是5月29日从媒体报导得知。