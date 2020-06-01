财新：中国五月制造业回升 但仍受需求疲软拖累

空客沈阳工厂的一名正在组装空客 A220飞机的工人

据周一（6月1日）公布的财新经济指数，中国五月份制造业明显回升，但受外部需求疲软影响，销售仍然销售低迷。

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由研究机构埃信华迈（IHS Markit）为财新媒体集团所作调查，中国5月份制造业采购经理人指数（PMI）回升至50.7，而4月份该指数为49.4。

PMI指数高于50荣枯线表示制造活动扩张，低于50则表明收缩。受新冠疫情的影响，中国PMI指数今年二月曾跌至40.3，创2004年4月本项调查开启以来的纪录最低。3月攀升至50.1。

财新/ Markit的调查报告指，5月中国PMI指数为2011年1月以来的最大增幅，主要与中国疫情防控形势向好，逐步解除有关经济活动的限制有关。

然而，5月份的销售仍然低迷，企业裁员在继续。

财新智库高级经济学家王喆表示，总体看，中国制造业恢复速度明显强于需求，国外疫情仍在蔓延中，出口疲弱对需求侧形成严重拖累。

尽管中国企业生产正逐步恢复，但其主要欧美客户仍然受疫情影响停工停产，导致出口订单不足。

面对这一困局，王喆认为“促就业、稳定劳动力市场成为今年中国政治决策者的绝对优先事项”。中国总理李克强在5月底的两会报告中，已宣布2万亿元人民币经济扶持计划，措施包括增加预算赤字及国家借款等，重点支持就业。

中国官方周日公布的5月份制造业采购经理人指数(PMI)为50.6，相较四月的50.8有小幅下降。

法新社报道指，财新/埃信华迈调查主要针对中小型企业，因此与更多针对大型国有企业的政府统计数字相比，能更准确地反映经济运行状况。