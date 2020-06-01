龙飞船升天 爱国者翻车

马斯克梦想成真，载人“龙飞船” 成功升空，赞声连片，小粉红们也跟着叫好：“厉害了，我的国!” 细看，原来他们弄错国籍了，“翻车了”。

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搭载两名美国宇航员的飞船名叫龙飞船，中国央视直播，触动了小粉红们的爱国神经，想都不想，“龙飞船”，当然就是“祖国”的飞船，就在“央视直播”画面下出现了许多你争我抢的令人苦笑不得的评论：

“伟大的祖国!”

“我真的很自豪自己是中国人!”

“中国加油!”

“厉害了我的国!”

“感谢祖国为人民创造的一切!”

“祖国加油”， “看到祖国越来越强大感到无比自豪!”

还有的认为这是一支“华为火箭”：“泪目，为自己的祖国自豪! 华为牛逼! 中国加油!中国万岁”

数万条评论下面，也有发疑问的：“没看懂啊，到底是哪个国家的？”

说来说去，这群“爱国者”真没有闹懂马斯克是什么人，SpaceX是哪里的，只听懂了“龙飞船”，可惜渲泄错过头了。

北京学者荣剑评论，“这个爱国主义的翻车事故看起来像是一个笑话，但确实是厉害国当下的现实......”

马斯克的确在人类宇宙飞船发射史上创造了奇迹，同以往任何时候不同，这不是以国家之力在发射，而是一个私人公司。两名美国宇航员搭载SpaceX建造的龙飞船，从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射，两名宇航员现已顺利抵达国际空间站。