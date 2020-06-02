中国红通三号人物乔建军被引渡到美国面临洗钱等指控

法新社消息，被中国通缉的中储粮前职员乔建军已从瑞典被引渡到美国洛杉矶。瑞典最高法院曾因乔建军可能会受到迫害而拒绝中国将其引渡的请求。乔建军面临洗钱和移民欺诈的指控。

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据路透社报道，美国加利福尼亚中央区检察官在声明中说，美国在刚过去的周末羁押乔建军，控状包括涉嫌串谋进行移民欺诈与国际运输赃物，以及参与洗钱活动。

这份声明连同2018年的起诉书指，乔建军从1998年至2011年在担任中储粮河南周口直属库主任期间参与洗钱活动，数量达数百万美元。乔建军涉嫌使用这笔资金购买了加利福尼亚州的两处房产。

乔建军在中国百名红通人员名单排在第三。乔建军在2011年从中国外逃，瑞典2018年应中国的要求逮捕乔建军，去年6月短暂将他释放后，又应美国的要求再度拘捕乔建军，并收到美国提出将乔建军引渡的要求。

瑞典最高法院去年7月裁定，乔建军可能会因为其政治活动受到迫害，故而拒绝中国将其引渡的请求。 法新社援引瑞典律师亨里克·奥尔森·利尔哈（Henrik Olsson Lilja）周二表示，乔建军上周五被引渡到美国，自2011年离开中国以来，他一直定居美国，随后定居奥地利和瑞典。

乔建军对针对他的洗钱指控提出异议。 2019年7月，瑞典最高法院驳回了将被控挪用公款的乔建军引渡到中国的请求，理由是他有遭受酷刑和死刑的风险。

根据中国政府方面的文件，中国河南省法院怀疑乔建军在2008年至2011年之间挪用2亿元人民币。当时，乔建军对针对他的挪用公款的指控提出异议，并声称自2010年加入被禁止的中国民主党以来一直遭北京监视。乔建军的律师表示，瑞典当局“未批准中国的（引渡）要求，但在美国，他被指控涉嫌在中国犯下的罪行进行洗钱”。