伦敦就港版国安法警告北京：悬崖勒马还来得及

英国外相拉布周二在英国下议院声明，中国现在还来得及放弃港版国安法，否则，中国将面临反制。

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拉布在英国下议院表示，中国现在还有时间思考，悬崖勒马，尊重香港高度自治以信守国际义务。

拉布继续表示，球现在在中国政府一边，中国必须做出选择。如果北京不顾一切，破釜成舟，继续往下走，破坏香港高度自治，实施香港版国安法，英国将与多个国家组成联盟一起抵制中国。拉布表示，英国绝不会对香港发生的事坐视。

英国外相还表示，英国不寻求阻挡中国崛起，英国希望中国作为国际大家庭的一员，与其在所有问题上对话，包括贸易和气候。

不过，拉布认为中国放弃港版国安法的可能性已很小。拉布周二重申，如果中国强行实施港版国安法，英国将设法让香港持有英国国民海外护照者成为英国公民。目前这一护照的持有者只允许到英国居住半年时间。

英方表示大约30万人持有英国海外护照，另外还有300万人合乎资格。

中国全国人大5月底通过港版国安法，以打击香港的“分裂主义，恐怖主义”以及“外国干涉”，此法一出，香港民主派以及西方国家认为国安法违反保证香港高度自治的一国两制原则。