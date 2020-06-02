北京不许诋毁污蔑中医药 网民火气排山倒海

这个以政府名义推出的『北京市中医药条例』(草案)一出来就炸了锅，一些网友称，关键的问题不像在讲中医，而是不要大家“妄议”，中医药条例更像『治安条例』：“不得以任何方式或行为诋毁、污蔑中医药”。

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条例草案第54条干脆把“诋毁、污蔑中医药”与“寻衅滋事，扰乱公共秩序”并举，这句话说全了就是：“诋毁、污蔑中医药，寻衅滋事，扰乱公共秩序，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任”，有人质疑，“那么，中药以后在北京就是爹了？”

而且这是北京市卫健委发布的，有网民问，“您卫健委有那么大的立法权吗？是不是要交由两会审议？” “难以想象这竟然是北京的法规？这简直是大清例律！”“不让批评中医药它就有效了？你以为你把布鲁诺烧死，太阳就真的围着地球转了？”

微博爆炸了! 多少网民，气不打一处来：

听松风：“坚决反对中医药利益集团自我神圣化！坚决反对北京市人大违规越权制定利益集团保护法！同时北京市人大能自行规定刑法的延伸扩大打击面的法侓？这是全国人大的权限，这点都搞不清，不配做为立法机关存在！ ”

严雷明：中医是上帝么，凭什么不让说了，你不让人说你能进步么，以后是不是其他行业都可以学中医出个条例不让人说，说了就进警局？？？

温隽：什么叫污蔑中医药怎么界定？是不是以后有人质疑某种中药就算犯罪？？？没界定标准的法律法规还是法律法规吗？

五分甜的月饼：“诋毁污蔑中医药”如何定义？是思想犯，行为犯？我诋毁污蔑中医要到什么地步构成犯罪？刑法的哪条？又要给我判几年？北京公安是不是要到外地来跨省抓我？

是揣摩上意还是奉行圣旨？习近平主席2015年12月22日是说过：“中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。”

信了你的邪：现在就中医宗教化了？一医一国，政医合一什么时候安排？

刘大可先生：我就说过中医是宗教，政府就是教会，你们还不信。

安第斯骆驼：倒行逆施啊，鸿茅药酒，早喝早走。

公益养老史话：中医是医学不是神学，中医是科学不是玄学。回归医学科学的本位本质，中医药才能真正得到弘扬发展。

EvanScarlet：是不是该及时叫停了？比如穿山甲和熊胆。

咖注解：患者拿到药方，同医生说不要某些中医药，此时医生该如何应对？根据某法精神，医生应选择马上报警，这不仅仅是诋毁污蔑中医药了，妥妥的现行犯...

升明君：中医本身是没什么可说的，但是中医培养出来的脑残粉与今时今日的坐地排卵的粉丝群体有什么差别，不许批评，质疑，反驳，不接受现代生物化学的检验，这微博上一些支持中医的，恨不能把批判中医的全都投入监狱 ​

有些网民更是联想到国足的不强大，号称中国传统武术大师的屡屡被几个拳击手几秒打趴，应该立个条例保护传统武术了，不能说传武不能打，这件事很有启发：

南人北相不是东西：国足一直不行，也是因为被人诋毁。建议法律紧急加入：不得以任何方式或行为诋毁、污蔑中国足球。违反本条例规定，诋毁、污蔑中国足球，寻衅滋事，扰乱公共秩序，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 疫情过后从国安主场开始执法吧。

张平特拉维夫：反中医条例通过以后，可以考虑设立反传武条例：谁敢说太极拳不能打，寻衅滋事！40秒内KO传武拳师，死刑！40秒至一分半钟，死缓！一分半钟至三分钟，有期徒刑二十年起！这样，用不了几年，中医和传武就都天下无敌了。

微博上无数的评论，几乎都是这种。为北京这个中医药条例草案辩护的，稀有。