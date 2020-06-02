《北京中医药条例》草案：诋毁、污蔑中医药将依法追责

据北京市卫健委网站消息，近日，北京市卫生健康委员会发布关于对《北京市中医药条例（草案公开征求意见稿）》公开征求意见的公告。时间为2020年5月29日至6月28日。征求意见稿的第三十六条规定，“任何组织或者个人不得对中医药作虚假、夸大宣传；不得冒用中医药名义牟取不正当利益、损害社会公共利益；不得以任何方式或行为诋毁、污蔑中医药。”

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相关文件写道，根据本市立法工作安排，市卫生健康委、市中医局会同相关部门起草了《北京市中医药条例(草案公开征求意见稿)》及说明，现公开征求意见，时间为2020年5月29日至6月28日。据悉，条例的征求意见稿一共分为七章，分别为总则、中医药服务与保障、中医药规范与管理、中医药保护与传承、中医药开放与创新、法律责任和附则，共计五十五条。其中，第五十四条规定，“违反本条例第三十六条第二款之规定，诋毁、污蔑中医药，寻衅滋事，扰乱公共秩序，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

此外，根据征求意见稿说明，条例主要从完善中医药服务能力建设、完善从业机构和人员管理制度、推进中药服务管理制度创新发展、完善中医药人才队伍建设、完善中医药文化保护和传播制度、完善中医药发展保障机制等六个方面。除了明确不得诋毁、污蔑中医药外，征求意见稿草案还明确西学中人员相应培训考核合格，在医师执业证书上标注后，可以在其执业范围内使用中医药方法和技术。明确逐步加大对符合条件的中医诊疗项目、中药饮片和中药制剂的医保支持力度，动态调整纳入基本医疗保险基金支付范围中的中药制剂支付标准。