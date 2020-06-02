博雷利呼吁捍卫欧洲价值并与中国保持对话

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利呼吁欧洲各国，在面对中国时要更有自信，捍卫欧洲的利益和价值，并与中国保持对话。即将接任欧盟轮值主席的德国总理默克尔也强调欧洲主导对中关系的重要性。

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《中央社》报道，面对中国外交官近日对外频频展示攻击性，博雷利接受《南德日报》访问时表示，中国在一些情况下拒绝接受国际法，例如南海主权归属问题，中国人大日前决定启动港版国安法立法，再一次让人怀疑中国遵守国际义务的意愿。

尽管如此，博雷利呼吁欧洲与中国保持对话，他说，“中国对多边主义的理解与我们不同，但双方能在能源等领域找到共识”。 他并乐观预期欧盟与中国将在9月的高峰会签署投资协定，他表示，“毫无疑问，双方有许多不同意见，但北京是不可或缺的伙伴”。

博雷利说，比起一年前，中国对外更具攻击性，疫情让中国外交官“更主动更自信”。这波疫情还显示“美中对抗将是21世纪的主旋律”，来自美国的威胁和北京的尖锐回应成为新常态。

面对新情势，博雷利认为，欧洲必须对自己的价值、利益和能力有更清楚的认识，“欧盟是中国最重要的贸易伙伴，中国产品需要欧洲市场，中国也需要欧洲的投资、高科技和国际认同”，以上是欧洲可以对中国施压的工具，应该要好好利用，但他反对用禁运进行施压。

德国即将在7月出任欧盟轮值主席国，为期半年。德国总理默克尔计划9月在莱比锡举办高峰会，邀请欧盟各国领导人和中国领导人出席。她日前强调，欧洲与中国价值的根本差异和保持对话的重要性。

消息称，默克尔5月27日在所属基督教民主党旗下的康拉德阿德诺尔基金会演讲时表示，中国不是一般的伙伴或竞争者，仅从香港局势和“一国两制”原则就知道，中国与欧洲在法治、自由、民主与人权问题上有根本的差异。 默克尔说，双方的差异不应作为反对交换、对话和合作的借口，尤其在美中对立日益尖锐的此刻，为捍卫欧洲的价值和利益，与中国进行公开、批评和建设性的对话更形重要，“欧盟对主导与中国的合作具有重大的战略利益”。