尽管未获最后审批大陆已一窝蜂赶建武肺疫苗生产设施

根据南华早报报道，中国科学家目前研发的5种武汉新冠状病毒肺炎疫苗，相信尚要数个月之后才获当局全面评估和审批，但多个药物和生物研究所已密锣紧鼓赶建生产疫苗的设施，一旦得到当局开了绿灯，即可加快生产。

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根据报道，所有的疫苗生产设施将需要符合第三级的生化安全评级，属于第二最高评级，因为导致新冠状病毒Covid-19的Sars-CoV-2病毒，属于高度传染，需要一个极为安全的生产环境。

目前等待国家全面评核和审批的5种疫苗之中，其中4种属于非活跃疫苗，意思就是疫苗的病毒已被杀死，因此不会造成严重的发炎，但却可以引发体内免疫系统的反应。

至于另外的一个中国疫苗，以及其他国家所研发的疫苗，都需要使用基因科技而降低生物保安的登记，因为疫苗生产程序不使用真正的Sars-CoV-2病毒。

报道指出，疫苗第二阶段的测试预料在7月结束，但第三阶段的测试将出现一个悬念，因为需要成千上万的志愿者。但中国当局和疫苗研发公司却仍然热衷于尽快生产疫苗。

报道引述国药集团党委书记于清明说，集团旗下的中国生物技术股份有限公司，已经以“战事速度”兴建两个疫苗生产设施。中国生物技术在北京和武汉的的研究所，已经研发非活跃的疫苗，目前正从事第二阶段的测试。于说：“北京的设施已经竣工，目前正等候当局批核，预料每年可生产1亿剂疫苗，而武汉的设施主楼已经完工，每年生产可达8000万剂。”

中国生物技术股份公司党委书记朱京津上月告诉中央电视，公司所生产的数量足可应付“某种年龄阶层”的需要，包括医护工作者、外交官员、海外留学的学生以及一带一路工程在外的基建人员。

报道又指，早前获得两个投资者投资1500万美元加快生产疫苗的科兴控股生物技术公司，亦正在北京大兴区建造一个保安级别第三级的生产设施。该公司在一项声明中表示，公司正与世卫组织和“有关国家”的药物监管当局商讨进行涉及志愿者参与的第三阶段测试。

其他已经达到先进测试阶段的疫苗生产商，也在建造生产设施，其中包括河南的华兰生物工程以及深圳的康泰生物。

报道指，天津的康希诺生物与军方科学家合作研发的疫苗，已经计划在加拿大进行第三阶段的测试。