李克强说了一句实话 过了三四天还在发酵

中国总理李克强5月28日在全国人大闭幕后的记者会上说，“有6亿人每个月的收入也就1000元”……这句话一出口，像投下一枚超级核弹。

广告 继续浏览后续

他说：“中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入是3万元人民币，但是有6亿人每个月的收入也就1000元，1000元在一个中等城市可能租房都困难，现在又碰到疫情，疫情过后民生为要。就业是最大的民生。没有就业那就是9亿张吃饭的口，有了就业就是9亿双可以创造巨大财富的手。”

”抗疫取得了胜利“，李克强现在要想的是就业问题，显然很严重。他说的一席话，过了三天，还在发酵，最关键的还是那一句：6亿人每月的平均收入1000元。

有意思的是，李克强记者会上似乎不愿太多谈港版国安法，他喜欢谈民生，而且一下子捅出个漏子，有人说，如果这句话不是出自李克强之口，会被指责造谣呢。

三天了，中国人还在议论纷纷，还是觉得不可思议，感觉是怎么会呢？毕竟是总理说的，无可辩驳，有的一下子从虚空掉了下来，有的还不甘心，当然也有清醒的人，知道自己的国家发展到了什么地步。

为平息议论纷纷，官媒『经济日报』六月一日专门请专家李实来讲讲这个六亿人一个月的收入也就一千元是怎么回事。这也难为这位专家，讲来讲去，6亿人一个月的收入1000元这个基本事实变不了。

李实说： “但不管怎样，这充分说明我国作为世界上最大的发展中国家，发展的不平衡不充分特征较为明显，14亿人口中有为数不少的居民收入仍需要提高，提高居民收入水平十分重要，任重而道远。”

中国总理李克强大约也没想到？全国人大闭幕会上答记者问惹起的风波至今还在发酵，这句话应该说极普通，为什么反响那么大，有人分析，大约戳破了“中国梦”。

为什么一句真话，能引起那么大的震撼，从网上反映看，人们不愿相信这是真话，这几年的梦做得太大，都是强国，厉害国，宣传的感觉，都跟美国可以比试了，李克强这么一说，让人受不了。

有人说，这次全国人大，留下印象的就两件事，一件是通过港版国安法，沸沸扬扬，一片谴责声浪，主要是在国际，国内的人不太知道；一件就是李克强说的还有6亿人，只有1000元的收入，也沸沸扬扬，主要是在国内，大家都知道了底细。

论者田北铭分析，6亿人月收入1000，一句真话在中国像投下一枚核弹，从官媒和自媒体反应看，不知所措，不可思议，这也间接说明中国的信息管制、宣传、谎言，掩盖真相，到了何种荒谬的程度，中国人的迷梦深到了何种程度。一句真相，竟让他们惊到会不过神。过去无人敢想当今中国竟如此可悲。

北京学者荣剑认为，公开这个消息，是本次大会的最大亮色，知道厉害大国的底子了。知道老百姓的实际生活水平了。六亿人，相当于两个美国的总人口，每人每月1000元，相当于150美金，温饱都困难，哪有额外的消费能力。这些年到处撒币，难道真的不知民生之多艰吗？

还有网民评论，讲真，比说梦好……