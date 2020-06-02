美参众两院新疆维族人权法案正式递交特朗普签署

美国众议院议长佩洛西周二将正式送出国会，递交总统特朗普签署。佩洛西说，能在六四天安门事件满31周年纪念前，将这部法案送出美国国会，别具意义。法案生效后，美国总统将有权制裁负责虐待及监禁维吾尔族人的中国官员。

广告 继续浏览后续

有关的法案名为“2020年维吾尔人权政策法案”。众议院议长佩洛西表示，过去多年，众议院都承诺关注中国人权问题，要对受害者表明他们并不孤单。佩洛西并说，能在六四天安门事件满31周年纪念前，将这部法案送出美国国会，别具意义。

据《中央社》报道，这部法案是由共和党籍参议员卢比奥（Marco Rubio）5月14日提出，参议院当天即以一致同意方式加速通过。众议院随即在5月27日以413票赞成、1票反对的压倒性票数，通过这部备受关注的法案。

根据美国立法程序，国会两院通过法案后，总统特朗普要在10日内签署或否决该法案，否则法案会自动成为法律。

该法案生效后，美国总统须在法案生效180天内及以后至少每年，点名及制裁负责虐待、不人道对待或长期监禁维族人的中国官员，并可动用制裁手段包括冻结被点名人士在美资产、拒绝入境美国、拒发或取消签证等。

此外，法案也要求总统谴责中国虐待维族行径，并敦促北京立即关闭集中营。美国国务卿则须向国会提交报告，详述新疆维吾尔自治区人权侵犯状况。

报道称，中国侵犯人权事件频传，近年来获得美国跨党派议员高度关注。

除了刚刚送出国会的维吾尔法案，美议员去年11月也在香港“反送中”示威抗争冲突加剧之际，通过“香港人权与民主法案”，授权美国总统点名、制裁侵害香港人权及自由的人士。

另外，美议员也积极推动“2019年西藏政策及支援法案”，希望透过冻结资产、拒发或撤销签证等制裁措施，捍卫藏人宗教自由。 这部西藏法案今年1月28日在众议院院会以392票赞成、22票反对通过。法案目前尚待参议院外委会审议。