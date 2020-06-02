《费加罗》访海斯堡：中国是捕食者 欧洲是猎物

伦敦国际战略研究所(IISS)欧洲高级顾问弗朗索瓦·海斯堡(François Heisbourg)在《捕食者时代》中分析了中国日益增强的商业，工业，金融，意识形态和政治力量。他预料疫情大流行之后，中国可能走偏到区域扩张甚至世界扩张。法国《费加罗》报5月29日刊出记者Alexandre Devecchio对他的采访：

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费加罗：您形容中国是个“超级大国”。尽管对Covid-19大流行负有责任，中国能以胜者走出这次危机吗？

海斯堡：中国最近成为超级大国。这从它对事件的影响能力和它对危机的笨拙处理都看得出来。中国做超级大国的技巧还不如苏联，美国，英国娴熟。令人难以忍受的，灾难性的所谓“口罩外交”就是证明。

一般而言，中国人穿超级大国的服装有些困难。至于他们是否能以胜者走出这次危机，我不这么讲。因为首先政治不是一场赛马，而且最重要的是Covid-19病毒给地缘战略造成的影响尚无法衡量。

失业或引爆社会运动

我们所知道的是，中国是第一个进入这场卫生危机和经济危机的国家。如果一切顺利，如果国际货币基金最乐观的预测准确，那么中国2020年的经济增长应该是1%。这好过经济衰退。但问题是，中国建立中产阶级，减少贫困和消除结构性失业都基于6％以上的增长率。自1970年代以来，中国经济增幅从未低于这个数字，如果跌到1%，就会出现失业。况且2021年对中国来说将更难。因为它依靠出口。如果世界一半国家都是负10％的话，中国的出口会弱下来。这是个重大社会问题，有待这个超级大国进行管理。

没有选举 民众不能更换政府

要知道，中国政治制度的合法性建立在两根支柱之上：一根是历史，另一根是经济。如果经济这根柱子没了，那就很成问题。由于中国没有选举，没有民主，人们不能更换政府，所以，根据定义，在这种情况下，任何反对行动都将是激进的。与我们在法国看中国的印象相反，中国人并不守纪律，即使镇压有效，该国也会定期发生社会运动。告诉你，中国是世界上唯一在内部安全与外部安全用钱同样多的大国。

或重蹈日本覆辙 扩张走偏

共产中国依赖的另一根柱子是历史，即民族主义。中国人自豪于中华人民共和国成立以来在经济，社会和战略上的所作所为。当局把这股力量动员起来为民族主义计划服务不会太困难。 但是，民族主义也是导致紧张和战争的载体。中国变成这样一个超级大国，它可能会像1930年代的日本那样，走偏到地区扩张甚至全球扩张的道路上去。

德国梦醒 华为满巴黎收买说客

费加罗：对您来说，中国已经成为捕食者，欧洲是他的猎物？

海斯堡：是的，我举两个例子，首先一个是欧洲的例子：五年前，欧洲人认为中国是更大版本的日本，人权除外。尤其是德国人，他们眼中的中国，那是天使般的存在。然后，三年前，德国人意识到了中国正在悄然吞并他们的中小企业，才作出反应。

然而，这未能阻止中国人在欧洲掀起一场推动5G的大规模运动。在Covid-19疫情之前，5G是欧洲与中国之间的重要话题。当时华为公司为了兜售廉价商品，在巴黎收买所有的说客。问题在于，5G将塑造未来的经济。所以谁控制5G网络，谁就控制未来的经济。中国推5G入欧洲的诱饵和威胁是：“您若不用我们的5G，就不要惊讶我们不再买您的汽车。”

另一个例子是中国对新兴国家的贷款。中国在不设政治条件的情况下，向所有国家提供贷款，包括那些未能从其他大国获得财政援助的独裁国家。这个情况发生在非洲，亚洲，巴尔干地区。随着Covid-19病毒危机，受影响最严重的国家转向G20要求免其债务。当欧洲人没辙无奈只好免债之际，中国人却打算收回债务。这就是捕食。这与欧洲人在19世纪对中国的态度完全一样。

费加罗：冠状病毒是否揭示出欧洲对中国的依赖？

海斯堡：这个问题有两种截然不同的对冲现象：即全球化与中国。中国在1980年代初，决定拥抱新生的全球化。那时邓小平定下“韬光养晦”策略。邓认为，中国应该保持低调，避免寻衅邻国，挑起冲突，要在不引起注意的环境中，在全球化框架下，利用一般商业活动，变成一个现代化的工业强国。这正是中国所做的。在过去40年，中国的GDP增长了30倍。如此惊人规模的发展历史前所未见。中国人处在了全球化的核心。全球化将企业生产要素分布在全球，通过跨洲价值链，获得最佳回报。中国当初与碳排放和全球变暖没有太大关系，因此导致生态标准日益严格的欧洲公司在（较低标准的）中国进行生态倾销。所有这些的结果是，你所处的价值链高度依赖于中国如何对待和接纳。

这种依赖在卫生领域的觉醒特别残酷，因为我们发现，在自己国家，已不再生产口罩甚至药物。不过，依赖是双向的：一方面，这种依赖对我们来说非常不舒服，但另一方面，中国也依赖其出口。

中国利用单行道出击

费加罗：您甚至说中国计划将欧洲纳入其帝国…

海斯堡：丝绸之路（一带一路）通向欧洲。当您查看中国的地图时，依然是世界主要市场的欧洲，这是这条路线的终点。

然而，中国在很大程度上是一个封闭的市场，我们看到，中国与世界其他地区之间存在着数字不对称：比如中国大使馆可以在其法国的推特Twitter帐户上辱骂我们，但反过来却不行，因为推特在中国被禁，如同谷歌Google和脸书Facebook一样。即便俄罗斯也不像中国这样做。所以，中国在保护自己社会和经济利益的同时，却在利用他人的开放。

费加罗：在商业方面，美国，特别是唐纳德·特朗普（Donald Trump）较早就意识到了中国的威胁……

海斯堡：对于美国来说，亚太地区是通过战略眼镜看待的区域，但欧洲人并非如此。实质上，亚太地区是美国与中国之间的事情，也关涉美国的同盟，保护澳大利亚，新西兰，韩国，日本，尤其是台湾的利益。奥巴马在2011年提出了“转向亚洲”，并宣布美国须将光标进一步移向太平洋，以平衡中国力量的崛起。但这个提法只停留在语言层面，因为当时美国需面对 ISIS在中东的崛起，然后还要解决乌克兰问题。不过，美国已经整合中国的崛起，将中国纳入超级大国的行列。

特朗普不理法德 单挑中国

在商贸领域，美国的主要贸易逆差来自中国。中国对美国如同对欧洲一样，实施贸易掠夺。唐纳德·特朗普对此做出了反应。他指出了（双方）在数字领域不对称，在保护知识产权方面不对称。但特朗普不想跟欧洲一起对中国发动进攻：要是那样，对中国来说，将是极不舒服的。

2018年4月马克龙对美国进行国事访问时，曾以法德的名义，期望就伊朗核协议及中国在商贸领域的挑战，与特朗普谈判达成一个双重协议。但特朗普不感兴趣，并在推特上表示，德国是“与中国一样的对手，规模较小”。

台湾管理疫情成功 或有局部冲突

费加罗：在《修昔底德的陷阱》中，美国人格雷厄姆·艾里森（Graham Allison）预言了中美之间的战争。你相信吗？

海斯堡：真正的风险是中国不断增长的民族主义。你看台湾，它是第一个向世卫组织报告在中国发生情况的国家。因为了解正发生的事情的重要性，台湾组织起来应对病毒，取得了非凡成功，而且遵守了民主规则。台湾这个“小中国”向大中国展示了一个民主的中国如何管理疫情大流行。我不认为这会让北京太高兴。对于中国而言，台湾问题再次变得尖锐，尤其是在香港遭到强制约束后。

还有南海问题（面积比地中海略小），全球一半的航运都从那里经过。对美国来说，海洋自由一直是一项至关重要的利益。因此，存在计算错误的可能性。但我不相信会发生一场直接战争，倒是有可能发生局部冲突，仅限于太平洋地区。格雷厄姆·艾里森的假设并非完全不合理。