七国峰会没有默克尔？

德国总理默克尔拒绝了美国总统特朗普的邀请，不打算前往美国参加七国峰会。特朗普随即改变主意，要将7国峰会改为11国峰会，并将峰会推迟到九月举行。德国政府作出谨慎反应。

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据慕尼黑《水星报》报道，默克尔总理上周六表示，拒绝前往美国参加计划在六月举行的七国峰会。德国政府发言人上周六在柏林表示：联邦总理感谢特朗普总统前往七国峰会的邀请。鉴于新冠病毒大流行总局势，默克尔不会亲自前往华盛顿参会，但会继续关注新冠病毒大流行的发展。

《水星报》表示，默克尔冷若冰霜地拒绝了特朗普。但她的决定跟她目前的立场相符。默克尔上周六在其每周视频中表示，德国迄今为止很好地完成了新冠病毒“考试”。但她警告人们不要低估风险。

政治学家在接受德国广播电台采访时表示，默克尔在新冠病毒时期拒绝亲自前往美国，人们能够理解这一点。

但特朗普旋即推出新建议，要把7国峰会变成11国峰会，重邀俄国参加，并将峰会推延到九月。但俄国也给他浇了一盆凉水。俄国表示，不会在峰会上当旁听者，而要和其它国家平起平坐。另外，俄国表示不会和美国联手，打击中国。

《南德意志报》报道说，德国政府对特朗普的建议表示谨慎。政府发言人5月31日在柏林表示，美国是主宾国。我们期待来自美国的进一步消息。至于默克尔是否会参加九月的7国或11国峰会，默克尔尚未表态。

自特朗普担任美国总统以来，特默关系始终冷淡。特朗普多次批评德国，曾在记者面前不和默克尔握手，对默克尔相当冷淡。默克尔也不点名地多次批评了特朗普的政策。有媒体在问：峰会会不会加上俄国，但没有默克尔？