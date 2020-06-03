中印对峙骤然升级 双方大幅集结军力 态势危险

这是一场还看不到硝烟的战争，双方未动一枪一炮，但从5月初以来，中印士兵用石块，木棍痛殴，用拳脚激烈搏斗。中国媒体几乎对边境冲突未提一字，印度民众反中情绪呈爆炸状态。

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美国总统特朗普与印度总理莫迪6月2日电话讨论中印边境情势，中国外交部发言人3日重申，中印对峙不需第三方介入。但公认的是，双方对峙的程度越来越严重，都在大幅集结军力。

印度媒体援引官员报道，数千名中国士兵强行进入有争议的克什米尔地区拉达克的加勒万河谷。五月初，中国军队在被印度视为领土的几公里范围搭建帐篷，挖掘战壕，印度当局感到震惊，怀疑这不是一次例行入侵。印度军事专家则认为中国”彻底改变了现状“

在印度看来，中国军队已经进入了他们自己曾接受是印度属地的地区，但是中方的看法完全不同，他们指责印度强行进入了加勒万河谷，改变了现状。

根据报道，5月5日和9日，中印两国士兵在拉达克这块海拔4300米的边境线上，爆发了一场大规模斗殴。双方至少在加勒万河谷、基阿姆和南面的班公错湖三处发生冲突。

纽约时报报道，在班公错冰湖旁边的混战中，几名被打成重伤的印度士兵用直升飞机撤离。印度方面分析，中国军队也有人受伤。

5月31日，微博、推特上有一段中印军队对峙的视频，画面显示，一群印度军人在湖边俘获一名解放军士兵，这名士兵头部明显受伤，一群印度军人在砸另外一辆解放军军车，视频同时显示，中国军人也在跟印军互扔石头。据分析，这一视频呈现的可能是双方军队在班公错湖冲突的情景，时间发生在5月5日。

班公错被视为是极重要的战略地区，在印方看来，班公错若被中方占领，拉达克就失去了保卫。

5月19日，双方军方谈判破裂，开始新一轮在对峙地点大幅增兵。

中方并未公开承认向出事边境地带增兵，但『环球时报』5月18日发文原因消息称中国军队加强了兵力。环球时报称，中国军队部署的装备更先进。已在喜马拉雅山边境地区部署了最新的15式轻型坦克、96式主战坦克，直-20直升机、攻击-2无人机。在该地区部署的中国军队还装备有PCL-181式车载式155毫米榴弹炮，全套系统仅25吨重，具有较强的自动校准和半自动重新装弹的能力。在火力覆盖方面，则依靠新型多管火箭炮系统，可发射370毫米火箭弹。

根据印度媒体报道，印度陆军已向边境地区增派T-72、T-90主战坦克，印度空军的苏-30、幻影-2000战机也出现在争议地区。另外，印度组建了新的山地部队，配备美国CH-47支奴干重型运输直升机、阿帕奇武装直升机、C-17重型运输机等等。

纽约时报援引前印度陆军上校舒克拉分析，中国军队投入了三个旅，合计数千人，军力占优。而印度方面部署了3000人的增援部队。印度方面判定局势紧张，印度陆军参谋长纳拉万5月22日视察了位于拉达克地区的印度第14集团军总部。

『南华早报』引述中方分析人士指，印度在边境军队的数量上对中国有六比一的优势，中国无法在喜马拉雅山高原长期维持一支庞大的军队。

纽约时报指，中印边境地区双方士兵目前都遵守着一个不成文的规则，不得互相开枪。但双方对峙越来越严重，军事力量不断集结，已演变为两国自2017年洞朗对峙以来最严重的对峙。

如此发展下去，前景难测。