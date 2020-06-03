“六四”31周年前夕蓬佩奥会晤王丹等六四参与者

六四天安门事件31周年纪念前夕，美国国务卿蓬佩奥周三会见六四学运领袖王丹等中国异议人士。蓬佩奥并再次呼吁北京，公布完整六四死亡、失踪人数的信息。王丹则向蓬佩奥建议，美国对华政策应转向与中国公民社会及人民直接对话，将改善中国劳工人权、解除中国网络封锁等议题放到未来美中贸易谈判中。

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《中央社》报道，美国国务卿蓬佩奥在美东时间3日中午12时，在推特上传与六四参与者王丹、苏晓康、李恒青和李兰菊等人会面合照。他随后按照往例，透过国务院发出悼念天安门事件声明。

王丹指出，他与李恒青等人2日下午2时30分，在美国国务院与蓬佩奥进行正式会面。王丹还表示，这是31年来，首次有美国国务卿公开透过正式会面的方式，表达美国政府对六四事件和中国民主化的关切，王丹说，“这是一次历史性的会见”。

根据美国国务院公开日程，蓬佩奥2日下午接见六四天安门学运领袖等异议人士，但会面是以闭门方式举行，不开放媒体采访。

王丹透露，蓬佩奥在会中表达对六四事件31周年的关切，并询问他们对美国该如何帮助中国民主化的看法。

王丹表示，他向蓬佩奥提出3项建议，包括美国对华政策应转向与中国公民社会及人民直接对话；将改善中国劳工人权、解除中国网络封锁等议题，放到未来美中贸易谈判中；帮助中国人民了解六四等历史事件的真相。

按照惯例，美国国务卿每年会针对六四事件发表声明。自2018年4月上任以来，蓬佩奥也遵循这个惯例，在过去连续两年发表声明悼念天安门受害者，且声明幅度与用字遣词强度有明显加强，反映出特朗普政府对北京态度渐转强硬。

不过，今年六四事件进入第31个年头，并不算重大周年。蓬佩奥选在此时接见王丹等人，并公开公布行程与会面照片，不只背后原因耐人寻味，更显示在历经中国隐匿疫情、北京强推“港版国安法”等争议后，美中关系更趋紧张，特朗普政府也越来越不在意激怒北京。

蓬佩奥在六四31周年前夕发出的声明中表示，“勇敢的中国人民以和平方式，要求民主、人权及一个没有贪腐的社会，中共却在1989年6月4日派解放军进到天安门广场以坦克车、枪枝进行镇压，使运动在暴力中划下句号”。

蓬佩奥指出，天安门示威启发前苏联、东欧内部遭压迫人士起来行动，并成功获得民主变革，但中共政府却透过资讯管控与暴行，存活了下来。

蓬佩奥感叹，即使是31年后的今天，天安门事件具体死亡、失踪人数仍不明。 蓬佩奥强调，美国持续赞扬当时示威者的理念抱负，美国人民也与仍在悼念逝去挚亲、挚爱的家庭站在一起，包括那些不畏困难风险，仍不止歇地为丧生子女寻求究责的“天安门母亲”。 蓬佩奥再次呼吁中国，公布完整六四死亡、失踪人数资讯。他说：“我们为六四受害者哀悼，也与渴望能有个保护人权、基本自由及人类尊严政府的中国人民站在一起。”