“删除中国”应用在印度火了遭谷歌下架

印度开发的“删除中国”这款应用，通过扫描即可识别中国应用，并一键卸载手机中所有中国应用，因此大受印度人欢迎。

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据报道，这块新近开发的应用在印度比抖音还要火，近日进入印度下载榜，立即得到印度网民通过推特，Istagram 广泛推荐，不仅登顶印度Google Play 下载总榜，上线两周下载量直线上升，还在Google Play获得数以十万计的好评。

法新社报道，如其名称，该款应用的功能只有一个，识别手机里安装的来自中国公司的应用，并“一键删除“。

法新社报道，随着中印边界对峙不断升高，印度人反中情绪高涨之时，这款“删除中国”上线仅仅两周，已被下载500多万次。

自印度总理莫迪日前呼吁“印度自主”之后，该款应用成为印度下载最多的应用。该款应用开发商称，开发这一应用的目的是为了推动印度开发尖端国际品牌。

星期三，谷歌删除了这一应用，相关企业尚未就此发表评论，但在其官网发出如下信息：”谷歌从Google Play商店删除了‘删除中国应用’“。

谷歌一名发言人称，删除这一应用的原因是”违反了谷歌的政策“。另外一款在印度被下载500多万次，旨在取代中国抖音、被称为印度版抖音的的应用MITRON，同时从谷歌Play Store商店消失。

法新社评论，MITRON印度语为朋友，之所以爆红，同样与印度民间反中国情绪高涨大有关系。但据称删除MITRON的原因是发现该款存在安全漏洞。

中印军队最近几周在长达3500公里的边界地区进入双边对峙状态。双方都在大举增兵，上月，数名双方士兵在群殴中被打伤或者被石块击伤。