前中共中央党校教授蔡霞：换人 中国才有希望

这几日社交网络广泛流传着一个长达20分钟的音频，这是前中共中央党校教授蔡霞在私下的一次讨论会上发表的讲话。蔡霞在讲话中不断诘问，为什么中共体制走到今天这种地步？为什么习近平这样一个人“坐到大位上去？”

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蔡霞由此判断这个体制本身已经是没有出路了，“改是没有用了。这个体制从根本上讲就必须要抛弃它”，蔡霞认为中共改革开放以后，两个最根本的问题没解决，一个就是体制，一个就是理论。

中共已成政治僵尸

这位学者的判断非常冷静，近乎严酷：“从修宪开始，我们就可以看到这个党事实上已经是一个政治僵尸了”。蔡霞认为，修宪从党内程序来看不合法：“他绑架了十九届二中全会。他在二中全会前的两天抢着抛出‘取消任期制’的这么一个说法，迫使二中全会跟吃狗屎一样地咽下去。二中全会那么多中央委员，居然没有一个人敢在二中全会上把这个问题提出来，所以这个党本身已经是一个政治僵尸。一个人、一个主要领导可以凭着他掌握了刀把子，枪杆子，然后又捏住了体制本身所造成的官员贪腐。党内已经没有任何人权和法治保障党员干部的权利。” “9000万党员成了他的奴隶和个人使用的工具。”

他就是一个黑帮老大

蔡霞在讲话中很少提到习近平的名字，但处处指向习近平：无视党纪国法，随意制定罪名：“现在什么不支持实体经济，竟成了罪名，然后妄议中央，也成了个罪名，对党不老实，这也叫罪名。哪里还有一点法治的味道，哪里还有一点政党的感觉，完全成了一个黑帮。老大想怎么处置手底下的奴才，他就怎么处置。所以我说党已经是个政治僵尸了”。

蔡霞批评“看齐意识”就是要绝对忠诚，“找个名目就说你不忠诚，找个名目就说你妄议是行动上对抗中央，谁还敢？这就活活的把一个党、一个国家给弄死掉了。”

蔡霞分析四个自信、四个意识，两个维护都是“标准配置”：“尤其是两个维护，全党围着一个人转，这还叫政党吗？早就不是政党了。他就是一个黑帮老大，政党是他手里捏着的一个工具而已，所以，这个党成了政治僵尸。”

在蔡霞看来，习近平现在是一条道要走到黑，谁说话都不行，谁改变他都不可能。现在是“危局”，在这种局面下，怎么办？“我觉得当然最好的是换人，就当务之急，我觉得换人这是第一条。”但习近平现在手里捏着刀把子，掌握着军队，政法委全捏在手中，用高科技监视所有人，怎么办？

请这个人体面地退居二线去养老

蔡霞认为可以召开中央政治局常委会，最后来一个集体决议，少数服从多数，“你干得不行，不能把一个国家、一个党，因为个人这么大的问题，而拖到死胡同里边去，让9000万党员和14亿人民给你陪葬，这是不可以的。”如果常委们对党对人民还有责任心，还有政治勇气的话就迈出这一步。

中国现在国内外面临困局，“我觉得7个常委应该开会做决议，换人。其实，只要换了人，外部的环境就开始宽松了。因为这就是个标志，告诉外面我们要转向了。只要这个人在台上，外部的环境只有越来越紧张，是不可能改变的，不可能缓和的，而你换了人，外部环境就可以缓和。因为你即使不说话，别人都知道你可能转向。”

蔡霞描述中共党内高层，几乎完全是一个人手下的奴才。但她也明确指出，李克强，汪洋他们也很不容易，“在各自的岗位上很努力地在减少损失”。蔡霞发问，现在中国面临危险局面，党内元老，现任常委，“能不能再一次为了这个国家，为了人民，奋起做一个少数服从多数的决议，请这个人下去，体面地退居二线，去养老，不要再干预，我们党才有可能调头。如果说这个人不下去，我们党没有机会”。

自由落体社会崩溃

蔡霞表示，假如有可能换人，现在要做的不是怎么往前做，而是先停止什么，哪些东西不能继续，不是实行什么新政策，而是拨乱反正。

蔡霞指出中共已走到穷途末路，但体制内绝大多数党员心里明白，现在之所以这样，“是因为都被裹挟着往前走”。

蔡霞警告，如果无动于衷，几年内将遭逢乱世。“现在如果不解决这个人，我们就只能看着体制自由落体，等着他自由落体着地，社会崩溃，然后从头开始，我觉得很大的可能性就是这一条。如果那样，五年之内中国将会出现一次大的乱世。