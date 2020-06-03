武汉中心医院“黑脸医生” 李文亮同事胡卫锋染疫逝世

胡卫锋医生当地时间6月2日上午不幸去世，年仅42岁，身后留下两名幼子。他是这所医院因感染新冠病毒而不幸去世的第六人。他受的痛苦常人无法想象。

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有位网友写到，“胡医生好走!胡医生逝世，你让我想到太多，想到李文亮和艾芬医生，想到你们一起工作的武汉中心医院。想起曾经水深火热的武汉……..”

胡卫锋医生生前是武汉中心医院泌尿科副主任，与已故的眼科医生李文亮医生，现在还是这所医院急诊科主任的艾芬医生是同事。

根据财新网报道，胡卫锋1月下旬确诊感染新冠肺炎，2月初病情恶化转入加护病房，之后病情好转，4月中一度转到普通病房，但4月22日突发脑溢血，再度病危，进入昏迷状态。

他在感染新冠病毒后，和他的同事、心外科副主任医师易凡一样，因肺部受损致使脸部变黑，是故有“黑脸医生”之称，中国媒体登出他们的照片后，他们的病情广受关注，易凡医师已经康复出院。

胡卫锋受到关注，还与其所在的武汉市中心医院也很有关系，这所医院在武汉疫情肆虐期间，医护人员在全武汉市死亡最惨重。医院医生李文亮、江学庆、梅仲明、朱和平、伦理委员会职工刘励都因感染新冠病毒死亡。

胡卫锋的同事李文亮生前因向外界披露疫情遭到公安局训诫，医院当局曾威胁要将他开除。李文亮2月6日染疫不治逝世后，引发人们深切同情，他被视为“吹哨人”，他的死在中国引发一场短暂的要求言论自由的风暴。当局被迫宣布调查李文亮事件，后被追认“烈士”。

胡卫锋、李文亮的同事艾芬是急诊科主任，12月30日得知武汉不明肺炎类似萨斯那样严重的传染病后，把信息发到了医生圈，李文亮得到这个信息后，次日转发到更大的圈子。艾芬被医院当局找去训话，斥责她“视武汉市自军运会以来的城建结果于不顾”，指责她是影响武汉安定团结的罪人等等；李文亮则被警方短暂拘留，训诫，央视，新华社等官媒就此在第一时间报道称：“武汉不明原因肺炎 8名散播谣言者被查处”……

李文亮和艾芬医生两位被视为是武汉疫情最早的敲钟人。两位为言论自由付出了代价，言论自由仍然遥遥不可期。

武汉市中心医院目前还没有就胡卫锋的去世发布声明。二月初，该医院曾表示有大约68名医院人员感染新冠病毒。