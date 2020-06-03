王丹：蓬佩奥与“六四”幸存者见面传递出非常明确的信息

“六四”三十一周年到来前夕，六月二号下午两点半，八九民运领袖王丹和八九学生李恆青，李兰菊，以及作家苏晓康一起，在美国国务院，与国务卿蓬佩奥先生进行了正式会面。蓬佩奥周三下午12点（北京时间六月四号零点）也在他的推特上发出了五人合影。

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参加会面的王丹指出，这是三十年来，第一次有美国国务卿公开通过正式会面的方式，表达美国政府对于“六四”事件和中国民主化的关切，这是一次历史性的会见。

对这次会面的意义和美国国务院要传递出来的信息，王丹对本台表示："过去美国的行政部门和立法部门有一定区别，包括美国国会在内的立法部门对中国人权问题的立场一向比较严厉，而国务院这样的行政部门基本上就是采取比较务实的对话政策，从来没有一个美国国务卿在国务院会见天安门幸存者，这是三十年来第一次，所以，这当然是一个很大的转变，代表着美国朝野上下，从立法部门到行政部门对华的政策调整上是高度一致的，而过去还是有些区别的，现在则高度一致。因此我觉得还是有其意义的。"

法广：美国国务卿蓬佩奥通过这次与你们的会面传递出什么样的信息？

王丹：这次见面目的是非常明确，就是要向中国政府传递出一个清晰的信号，就是美国政府不会在中国政府侵犯人权或反民主的事情上继续绥靖和姑息，而是会明确面对这些问题，在意识形态上也跟中国展开对峙。

王丹周三爷在他的脸书上贴文说，国务卿先生表达了对于”六四“事件三十一周年的关切，并希望了解我们对于美国应当如何帮助中国走向民主化的看法。

他自己提出了三条建议：一。美国对华政策应当转向与中国的公民社会和中国人民的直接对话；二。在未来的中美贸易谈判中，应当把改善中国劳工的人权状况，以及解除中国的网络封锁两个议题放进谈判清单；三。美国应当帮助中国人民了解包括“六四”在内的很多历史事件的真相。

其他几位参加会晤者也各自提出了自己的看法。