约翰逊称中英联合声明中政治自由保障有被严重侵蚀风险

北京向香港强推“港版国安法”，英国对北京态度日趋强硬。英国首相约翰逊表示，中国对香港的行动，“有严重侵蚀中英联合声明保障政治自由的风险”。约翰逊并向媒表示说，可能给予300万港人申请英国公民的机会。

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香港媒体报道，约翰逊表示，目前（在香港）发生的事情，有潜在风险违反中英联合声明中，对香港政治及公民自由的保障，可能会非常严重地侵蚀声明拟定的内容。约翰逊又表示，英方希望向香港人伸出代表友谊、支持及忠诚的援手。

约翰逊周二给《泰晤士报》的投书中表示，英国可以改变移民规则，让持有“英国国民（海外）护照”（简称BNO）的人获得“进一步的移民权利”，从而有可能成为英国公民。他估计总共约有300万香港人可以有这样的机会。

约翰逊表示，香港约有35万人持有“英国国民（海外）护照”，而另有250万人有资格申请此类护照。他说，如果中国执意对香港实施国家安全法，英国就将考虑改变移民规则，开放途径给香港人申请英国公民。

约翰逊写道：“如果中国继续推进立法，将与（中英）联合声明中的义务直接冲突，联合声明是在联合国登记的、具有法律约束力的条约。那英国将别无选择，只能维护我们与香港人民的深厚历史联系和友谊。”

拟议中的规则改变是，BNO持有人可在英国居留12个月并能延长，同时有权工作。如果英国真的改变“英国国民（海外）护照”持有者申请英国公民的规则，将是英国历史上签证制度的“最大改变”之一。