约翰逊首相：中国若强加港版国安法 英国向港人提供数百万护照

英国首相约翰逊周二表示，如果中国向香港特区强加港版国安法，他准备向数百万港人提供英国护照，以及获得英国公民身份的可能性。

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约翰逊对香港『南华早报』说，中国曾承诺维护港人的现状不变，但是许多香港人害怕他们的生活方式将受到国安法威胁。

他表示，如果中国继续这样做下去，英国凭良心不能坐视不管，耸耸肩膀了事，相反，帮助香港人是英国的义务，英国将向他们提供替代的方式。

目前有35万港人拥有英国海外护照，持这种护照，每次去英国可居住最多半年。大约250万到300万港人可以得到这一护照。

周二稍早些时候，英国外相拉布在英国下议院表示，中国现在还有时间思考，悬崖勒马，尊重香港高度自治以信守国际义务。

拉布继续表示，球现在在中国政府一边，中国必须做出选择。如果北京不顾一切，破釜成舟，继续往下走，破坏香港高度自治，实施香港版国安法，英国将与多个国家组成联盟一起抵制中国。拉布表示，英国绝不会对香港发生的事坐视。

英国外相还表示，英国不寻求阻挡中国崛起，英国希望中国作为国际大家庭的一员，与其在所有问题上对话，包括贸易和气候。