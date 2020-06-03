赵立坚：英方无权假借《中英联合声明》对港事务说三道四

针对英国外交大臣拉布在近日表示，北京为香港订立港版国安法削弱“一国两制”，并与中国的国际义务有直接冲突的表态，中国外交部发言人赵立坚在6月3日的例行记者会上回应指，英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权，并就英方的涉港言论提出严正交涉。

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当天的记者会上，来自澎湃新闻的记者提问称，“英国外交大臣拉布2日向议会称，英方一直尊重《中英联合声明》，而中方‘专制式’的国安立法破坏了‘一国两制’，与中国的国际义务有直接冲突。如果中国干预香港政治和自治基础，将可能对香港的经济模式和繁荣构成长期威胁。中方有时间再做考虑并悬崖勒马。中方对此有何评论？”对此，赵立坚表示，“中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，完全属于中国内政，任何外国无权干涉。英方对此妄加评论、横加指责，粗暴干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，我们已向英方提出严正交涉。”

赵立坚指出，“维护国家安全是一国生存发展的基本前提，是国家主权最核心、最基本的要素。中英谈判及签署《联合声明》的核心是中方对香港恢复行使主权，在港进行国家安全立法是中方行使主权的应有之义。《中英联合声明》关于对港的基本方针政策是中方单方面政策宣示，不是中方对英方的承诺，更不是所谓国际义务。”他扬言，“香港回归后，中国政府治理香港特别行政区的法律依据是中华人民共和国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。随着1997年中国恢复对香港行使主权，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已全部履行完毕。《中英联合声明》没有任何一个字、任何一个条款赋予英国在香港回归后对香港承担任何责任。英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。因此，英方无权假借《中英联合声明》对香港事务说三道四，干涉中国内政。”

赵立坚强调，“有关香港国安立法是维护国家主权、统一和领土完整，筑牢‘一国两制’制度根基的必要举措，是为了更好地贯彻‘一国两制’。只有国家安全有保障，‘一国两制’才能有保障，香港繁荣稳定才能有保障。立法针对的是极少数严重危害国家安全的行为和活动，完全不影响香港的高度自治，不影响香港居民的权利和自由，不影响外国投资者在香港的正当权益，有利于更好落实‘一国两制’政策，有利于香港的繁荣稳定。对香港繁荣稳定构成威胁的恰恰是一些外部势力与香港反中乱港势力勾连合流、沆瀣一气，利用香港从事危害中国国家安全的活动。”

赵立坚续称，“英国同香港的历史联系，源自侵略殖民和不平等条约。英方还妄称香港国安立法为‘专制’立法，所谓‘专制’一词，正是英国曾经对香港进行殖民统治的真实写照。恰恰是香港回归以来，香港居民享有前所未有的权利和自由。我们倒要奉劝英方悬崖勒马，摒弃‘冷战思维’和‘殖民心态’，认清并尊重香港已经回归、是中国一个特别行政区的现实，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止干预香港事务和中国内政，否则必将搬起石头砸自己的脚。”