三名研究者撤回质疑羟氯喹疗效的文章 世卫恢复氯喹用于治疗新冠的实验

医学期刊《柳叶刀》周四晚间宣布，曾在《柳叶刀》上刊文质疑羟氯喹治疗新冠肺炎药效的四位研究者中的三人要求撤回该文章，他们表示“无法保证原始数据来源的准确性”。此前，世卫组织宣布恢复针对抗疟药物氯喹用于治疗新冠的实验。

广告 继续浏览后续

法新社报道，《柳叶刀》5月22日曾发表的文章，质疑羟氯喹治疗新冠肺炎疗效。研究结果称，新冠患者服用这种抗疟疾的药物后，可能出现心律不齐，并增加死亡的可能。受此研究影响，世卫随即宣布暂停有关羟氯喹的试验。

质疑羟氯喹疗效文章的三位作者致信《柳叶刀》表示，“我们再也无法保证原始数据来源的准确性”，他们并质疑第四位作者领导收集这些数据的公司拒绝他们得到原始数据。

该研究于5月22日发表在《柳叶刀》杂志上，得出结论，羟氯喹对新冠病患无益，甚至可能有害，不仅使世卫暂停羟氯喹的试验，也在世界各国产生影响，一些国家纷纷下令禁止用羟氯喹治疗新冠肺炎。

不过，一些批评对文章的研究方法以及该研究所依据的数据提出质疑。有关研究依据的基础数据是由文章的第四作者，萨潘·德赛（Sapan Desai）领导的美国公司Surgisphere收集。Surgisphere公司以“负责数据的医院之间的保密协议”为由，拒绝传输数据库，三位研究人员“无法保证原始数据来源的准确性”要求撤回文章。

此前，世卫总干事谭德塞在周三举行的在线记者会上宣布，该组织主导的有关2019冠状病毒病诊断和治疗以及疫苗的“团结实验”将恢复抗疟药物氯喹用于新冠治疗的实验。 谭德塞表示，当时做出暂停实验的决定是在审查安全数据时采取的预防措施。

根据现有的死亡率数据分析，委员会成员建议没有理由修改原有的试验方案。执行小组在收到这项建议后，同意继续团结试验的原有所有实验，包括氯喹。 谭德塞表示，执行小组将与试验中的主要研究者就恢复氯喹治疗进行沟通。数据安全和监测委员会将继续密切监测团结试验中测试的所有疗法的安全性。 他表示，迄今为止，已有35个国家招募了3500多名患者，参与团结实验。