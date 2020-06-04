中国留学生参加西雅图暴徒抢劫 美国非裔骚乱可见中国人身影

两名在西雅图读书的中国留学生近日参加当地黑人骚乱，在抢劫名牌包商店后，上网炫耀他们的战利品。另外，据美国的中文网络揭露，在美国一些城市的黑人骚乱中，可以看到中国人的身影。

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近日，美国的多家中文网站刊登一位署名“袁宏睿”的中国留学生推特网络截图，袁宏睿在推特上炫耀他参加黑人骚乱从西雅图商店抢来的名牌包。袁宏睿写道“这是我在西雅图抢的GUCCI包包，好看吗？穷逼反贼就别看了，反贼还说要到FBI举报我，简直笑死我了，我人还在西雅图，不服来干我啊，哈哈哈！还有我爱共产党，更热爱我的祖国母亲，美国人还欠我们中国很多账没还，几个包包而已，美国人至于这么小气吗？”

袁宏睿还写道：“等明天再去抢一波，我先吃个饭，脸皮这东西真的不重要，要是中共愿意资助我，我就可以煽动示威者，把美国变成第二个香港，想想都刺激。”

炫耀抢劫战利品的还有一位署名“一个脱离了高级趣味的人”中国留学生，他写道：“一场暴乱，让本就不富裕的家庭多了两个LV”。

这2名中国留学生高调炫耀抢劫来的名牌包，引发网友的谴责。有网友写道：“世界上也只有五毛小粉去抢劫美国商店，还这么有种，敢这么高调的炫耀赃物了吧？”。还有网友写道：“这些XX就只敢在别人国家撒野而已”、“水准跟智商低到新的层次”。

另外，据网络揭露，当黑人的抗议活动演变成骚乱，在一些城市可以看到中国人的身影。5月31日晚抗议者包围白宫，警方施放催泪瓦斯驱散人群，场面失控，有人拍到混乱之中听到一个人用中国话高喊“快走！走走走走走……！”，显然他是在指挥自己的同伙撤离。

一位名叫“魏歌”的网友发推文披露，在洛杉矶圣塔莫尼卡（Santa Monica）的暴乱中，警方逮捕了三名中国留学生，他们供出：是受当地中国领事馆官员的指示，上街和黑人一起参加游行，借机煽动打砸抢，以发扬爱国主义精神，为党为国家做出新的贡献。