中国足球名将郝海东六四之日挑战中共

素有“郝大炮”之称的中国足球名将郝海东，6月4日公开挑战中共，与流亡富商郭文贵、特朗普前战略顾问班农共同宣布成立“新中国联邦”，郝海东并宣读『新中国联邦宣言』，指责“中共极权统治无视人权，摧毁人性”，他说： “消灭中共，是正义的需要”。

广告 继续浏览后续

郝海东在同日公布的一则受访视频中表示，他之所以站出来， 是要“告诉中国人，你们不能再受共产党的奴役了。” 他在这段长达50多分钟的受访视频中，号召推翻中国共产党。

郝海东与妻子，羽毛球名将，被称为中国羽坛一姐的叶钊颖共同出镜支持成立“新中国”的视频，叶钊颖曾经是全世界排名第一的羽毛球选手，她表示支持、赞同丈夫的决定和行动。

郝海东还表示，未来建立的新中国联邦将参照西方民主法制体系和相应国际法，在国际机构和喜马拉雅监督机构共同监督下，制定宪法，建立三权分立政体，一人一票选举产生新政府，并表示选举将与弹劾制度并存。

郝海东公开发表声明之后，中国官媒『体坛周报』迅即切割：“严厉谴责郝海东的错误言论”，指其“在某海外社交平台公开发布颠覆政府和损害中国主权言论，借新冠病毒疫情污蔑中国政府，针对香港问题更是公开散步不实消息，”是“极其错误的”，宣布从即日起该报将停止对郝海东的一切报道。有意思的是，随后该报修改的版本取掉了郝海东的全名，只用“H”代之，有网民评论，可能是郝海东的名人效应，当局害怕引起更大的好奇和关注。

郝海东此举刷爆网络，与郭文贵、班农合作则褒贬不一，不过，多数人均赞其敢于站出来挑战中共政权“勇气可嘉”。目前郝海东连同他的妻子--前中国羽毛球一姐叶钊颖，已经被中国国内全网封杀。

郝海东发表宣言后帐号已被微博移除。有关郝海东的评论也全部清空，但仍有一些六月份以前发表的描述其个人战绩的视频及转发文字仍挂在网上。如在“亚洲冠军联赛”名下，有段5月30日发布的评论：“作为中国足坛最伟大的前锋之一，郝海东在2002-03赛季将大连实德带进亚冠半决赛，并取得9粒进球的佳绩！”该博主邀请大家“一同回顾他在亚冠的高光时刻吧”。

微博还挂着有人转发到『界面新闻』5月20日的报道，题为『怼网友、晒豪宅、秀恩爱，中国足球两大前浪争当网红』，文章称：“最近几周，前中国足球第一前锋郝海东，已经成了微博热搜的常驻嘉宾。从凌晨六点、下午三点到深夜两点，他以每天五条左右的发博频率，坚定着自己的认知。”

文章形容其“从昔日的‘郝董’、‘郝大炮’，到现在的网红、流量担当，郝海东一直在争议声中保持着我行我素”文章结尾称：“当中国足球还在为‘出圈’绞尽脑汁时，郝海东和范志毅已经用自己的方式完成跳脱。枯燥无味的中国足球已经容不下他们了。”但下面的277条评论已全部清空。

中国足球战绩不佳，郝海东的有些言论已经对准了体制：“我们队员从不恐韩，恐韩的是体制、是一帮贪官污吏!!!”

快意恩仇

郝海东快人快语，微博帐号吸引700多万人追踪，网民对其褒贬不一，郝海东喜欢引用『孟子』“虽千万人，吾往矣”，还喜欢说：“在雪崩面前没有一片雪花是无辜的”，性格突出，不喜瞻前顾后。5月2日，他在微博转载一篇有关在文革期间被迫害致死的北大才女林昭的文章『寻找林昭』时评论："一个民族一个国家一个社会连说真话都要干预了，是这个民族的悲哀是这个国家的悲哀是这个社会的悲哀，更是我们每一个人的悲哀。”但不少爱国网红认为郝海东其实是在支持方方，指责他向“诽谤政府的叛徒者”示好，属于“恨国党”。

郝海东似乎无所畏惧，5月6日，他转发了一篇名为"从软埋到软肋：方方的笔、叶大鹰的嘴、郝海东的腿"的文章，并回复称："你说的那些年轻人包括漠知了，地瓜熊老七，上帝之鹦鹉，寒冬不会说人话吗？你说的这好那好包括PM250吗？包括苏丹粉红吗？包括四聚氰胺吗？包括给你及你的孩子打的真疫苗吗？年轻人长点脑子吧，郝海东的腿要走的是平民主义道路，你懂什么是平民主义吗？"

郝海东语言辛辣，毫不留情，且机智活泼，让一拨笑他“没文化”“没脑子”的不知所措，但他于4月10日发信表示：“根本不想怼任何人，尤其是很多年前的球迷。我只想通过这个平台告诉大家一些人生道理，不仅读万卷书还要行万里路，千万要学会独立思考，不要成为应试教育体制下的流水线产品……”

微博上还留着一段有人转发的郝海东5月11日发的博文：“ 年过半百，回首往事，感慨万千！为中国足球我和我的队友们拼尽全力，虽未能如愿，让所有国人满意，但也问心无愧，奋斗的青春最美丽。”

郝海东，现年50岁，1990-2000年代中国足球名将，选择了另外一个战场。