“六四”31周年香港旺角示威者与警方冲突 中国民运人士举行线上纪念会

周四“六四”事件31周年纪念，香港晚间包括维园等地都举行悼念活动。纪念活动之后，旺角示威者与警方冲突。示威者用护栏、杂物堵路，现场的便衣港警随即冲出制伏并施放胡椒喷雾，至少4人被制伏。周四晚，全港7间天主教圣堂举行“六四弥撒”，超过5千教友出席。中国民运人士王丹等人举行“六四”31周年的线上纪念会，呼吁中国实现自由民主。

广告 继续浏览后续

据《中央社》综合港媒报导，周四晚在朗豪坊聚集的民众约有300人。由于现场一度陷入混乱，在场除由便衣员警先行制伏用杂物堵路的示威者外，大批防暴员警也在随便赶往现场。

这场在旺角朗豪坊举行的活动，是由香港“社区前进”主办，主题是以烛光悼念“六四”活动，现场人手一只蜡烛。除悼念“六四”外，示威者也喊出“反送中”运动的口号，不远处则有警车保持警戒状态。

晚间8时45分，主办单位宣布活动结束，一部分参与者仍留在现场高喊口号。9时过后，有零星示威者离开朗豪坊，前往一旁的亚皆老街，将塑胶护栏放在巴士前堵路。多名便衣员警率先冲出，并制服最少4人，其他示威者一度包围这些便衣员警并拋掷三角锥等杂物，员警随即喷洒胡椒喷雾。不久，大批防暴员员到到场增援。 晚间10时过后，大部份人群已经散去，但仍有零星示威者在附近徘徊。港警方面也在附近街道保持警戒，防止示威者再度聚集。

另据报道，周四晚间，香港7间天主教圣堂举行“六四弥撒”，让无法到维园参与集会的市民可以到圣堂悼念，并按照教区指引， 保持社交距离，共有5千多教友出席。

六四31周年纪念活动，中国民运人士王丹等人举行“线上纪念会”，台湾民进党副秘书长林飞帆在会中致词时，呼吁中国平反“六四”、正视历史，并赋予中国民众自由民主及人权，以获国际社会肯定。

王丹等中国民运人士在美东时间4日上午9时，透过视讯软件Zoom举行“六四”公祭和纪念会，但在会议开始前和进行中，却两度疑似遭黑客攻击中断。

受邀在会中发言的台湾民进党副秘书长林飞帆表示，向所有“六四”的参与者、亲人罹难的“天安门母亲”、流亡海外的民运人士，以及目前仍在香港街头和中国某个角落，持续为自由、民主和人权奋斗的朋友致敬。他说，由於这些人的努力，才能在31年后让世界看到，中国仍是追求民主、不愿放弃的地方。 林飞帆也指，中国没有民主，不仅是中国的梦魇，也是中国对外和区域和平稳定的绊脚石。他呼吁中国政府尽快平反“六四”、正视“六四”历史，并让中国人有真正的自由、民主和人权。

香港众志秘书长黄之锋表示，在中共总书记习近平的专政下，无论是香港、台湾、中国大陆、新疆和西藏，都会遭受到威权政府更明显的压迫，追求民主相当困难。黄之锋说，香港年轻人会像31年前的北京年轻人一样，努力捍卫自由民主。

六四参与者吾尔开希则表示，新冠疫情虽然让香港维园无法点亮烛光，但也让全世界感受到中国的威胁，点亮每一位热爱自由民主人们心中的烛光，预计未来各国将调整中国政策。 纪念会在参与者点起烛光，并合唱“六四”纪念歌曲“自由花”的歌声中结束。