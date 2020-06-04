天安门母亲获安排到公墓拜祭 祭文坚持：真相、赔偿、问责

“天安门母亲”发言人尤维洁等多名六四事件死难者家属周四早上，在当局安排下到北京万安公墓拜祭亲人，并发表悼念祭文，重申坚持“真相、赔偿、问责”等3项公开及合法的诉求。

广告 继续浏览后续

此前有报道指，北京当局或以新冠疫情防控为由，禁止“天安门母亲”按惯例前往公墓集体拜祭。不过，据香港电台在当天报道，公安经与死难者家属商讨后，作了特别安排，让他们周四当天乘坐警方的车辆，或者在报备车牌号码后自行开车到公墓，悼念7名在“六四”遇难的家人，以及5名已经去世的死难者家属。 消息显示，安葬部分六四死难者的北京万安公墓当天保安严密。前往公墓多个路口，都有警车及公安把守，门口亦有便衣及警察站岗，门外有登记处，所有进入墓园的人都需要登记身分。

前来拜祭的家属在祭文中说，虽然多年来被当局监视、监听及禁止会面等，但要求政府与“天安门母亲”对话的要求绝对不会屈服，坚持“真相﹑赔偿﹑问责”等三项公开及合法的诉求。。在祭文中，家属指，今年冠状病毒肆虐，只能用特殊的方式表达怀念之情，并向全球在疫情中离世的人表示深切哀悼。家属表示，在六四事件中离世的家人，当日为了要求政府清廉及社会公正走上街头和平请愿，是关心国家前途及社会民生的正义行为，也是宪法赋予公民的合法权利，但政府动用军人杀害手无寸铁的人，“这是公然动用国家机器屠杀公民的刑事犯罪”。

家属认为，官方不得不承认改革的成果绝大部分落入贪官和特权子弟手中，认为这是六四事件的恶果，要求当局面对事实，还家属公道。“天安门母亲”发起人之一张先玲向香港电台表示，31年前政权血腥杀害民众和平示威，而香港人在31年来的六四晚上，都在维园用烛光悼念死难者，即使今年因为疫情不能聚集，相信正义的烛光在人民心中不会熄灭，温暖著“天安门母亲”们的心。尤维洁则感谢港人，多年来与“天安门母亲”站在一起，从未放弃支援，从未让她们独行孤立。她认为，去年香港反修例示威与当年六四时相似，都是以年青人为主，向政府表达诉求，但遗憾的是看到有暴力事件发生，作为六四事件亲历者，不希望任何暴力事件再发生。另一名“天安门母亲”成员周淑庄亦感谢港人的烛光和关爱。