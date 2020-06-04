广西梧州一保安砍伤39名小学生和教职工 行凶者被控制

综合消息显示，当地时间6月4日上午8时许，广西梧州市苍梧县旺甫镇中心小学附近，一男子持刀将多名学生以及学校副校长和保安员砍伤。据旺甫镇政府随后通报，砍人者是一名保安姓李，约50岁，已被控制。据悉，其中重伤3人，分别为小学校长、另一名保安、一名学生，受伤人员均已送往医院救治。

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苍梧县宣传部官方微信“今日苍梧”随后更新通报称，经初步核查，受伤人数39人，其中37人轻微伤，2人伤势稍重。另有目击者告诉新京报记者指，多名孩子的头部、肩部及手臂处有伤，还有一名保安受伤严重也被抬上了急救车。知情人称，伤人者为学校一保安，初步统计，共有二十余名学生和教职工受伤，已知重伤3人。旺甫镇政府工作人员介绍称，目前伤人者已被警方控制，伤者均被送至镇卫生院救治，暂无生命危险。

另据事发的苍梧县旺甫镇官方发出的通告显示，“ 4日上午9:00时许我镇接到旺甫镇中心小学报称：约在当天上午8:30分旺甫镇中心小学校内发生一名保安持刀砍伤多名学生和教职工重大突发事件。”通报称，“接到通知后，我镇主要领导及相关人员立即赶赴现场开展救援工作。据现场初步统计，受伤学生和教职工约有40名，其中重伤3人，分别为旺小校长、另一名保安、一名学生。当时已立即组织受伤人员到旺甫镇卫生院进行初步止血包扎，截至目前，已联系由市人民医院、工人医院、红会医院派出共8辆救护车将受伤的学生和教职工护送到市区医院进行救治，已联系上的部分受伤学生的家长陪同到医院。”通报写道，“据了解，持刀伤人保安叫李小民（口述） ，男性，年龄约50岁，目前该名保安已被控制。进一步情况待续报。”