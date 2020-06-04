悼念六四死难者 港大学生会洗刷“国殇之柱”

香港大学学生会在周四一如既往地洗刷设在校内的“国殇之柱”，以悼念31年前的六四事件死难者，并传承1989年北京民运精神。

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据悉，“国殇之柱”是有关对人道肆意凌虐的雕塑，由丹麦雕塑家制造，共有5座，其中一座用来纪念六四事件，高约7米，存放在港大校园内。“国殇之柱”上刻有多个身躯扭曲面容痛苦的人像，象征血腥镇压的死难者，基座以红字刻上“六四屠杀”和“老人岂能够杀光年轻人”等字样。

六四事件31周年之际，港大学生会当天下午依照惯例洗刷“国殇之柱”，同时为六四死难者默哀1分钟。参与这一活动的学生们还重漆了太古桥上“冷血屠城 烈士英魂不朽 誓歼豺狼 民主星火不灭”字句。港大学生会外务副会长郑凯盈表示，“要提醒同学中共政权的残酷不仁，即使政府打疫情为由打压，港大学生会都不会退缩，会为同学提供悼念机会。”郑凯盈说，“31 年来，港人未忘六四真相，早前强权以疫情作为藉口，打压民间的悼念活动，无疑是步步进逼港人的集会及言论自由，但港大学生会不会因而退缩，作为校内言论自由最后堡垒，将竭尽所能，予同学一个悼念机会。”她也谈到，目前不知道港版国安法立法后，明年能否继续进行相关悼念活动，但庆幸今年仍可举行，而且与过去一样，未受任何影响。

据立场新闻报道，其中一名参加者是港大工商管理学五年级生，他表示需要以某种形式去记念六四，作为港大学生，有责任回港大参加学生会所举办的活动，活动理念亦与自身看法相同。他指“洗柱漆桥”的传统最大意义是悼念死难者，以及传承精神，让其他人知道一直有人记得六四，一直有人为自由民主等信念付出。他还认为，活动实际上无法带来很大改变，但象征意义更大，可传递六四的讯息至社会或下一代，甚至将来入读港大的人。

同样就六四31周年，香港支联会通过脸书表示，“今年是六四屠杀 31 周年，支联会定出‘人民不会忘记—平反六四！公义必胜！’为今年的悼念主题。我们没有忘记当年学生和市民的付出和牺牲，也没有忘记过去 31 年因 坚持说出真相、悼念和争取平反的仁人志士。”支联会坚持在维园燃点悼念六四的烛光，但同时呼吁香港人遍地开花式悼念，在当地时间星期四晚上8时正，“无论你身处何地，大家燃点起烛光，一起参与网上集会，并在当晚8:09全港默哀1分钟，集会至当晚8时30分结束。”