新冠病毒：莱比锡欧中峰会被推延

据德新社报道，因新冠病毒大流行，原定于九月中旬在莱比锡举行的中欧峰会被推延。在德国总理默克尔和中国国家主席习近平以及欧洲理事会主席查尔斯米歇尔通电话后，德国政府发言人赛伯特于周三公布了这一消息。会议新日期尚未确定。

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中国是德国和欧盟最重要贸易伙伴。会议取消后，习近平强调了与欧洲紧密合作的意愿。中国准备与德国和欧盟加强战略合作，维护多边主义，应对全球挑战。新华社报道说：习近平表示，中国希望“在这个不确定的世界中为可预测性作出贡献。”但新华社没有明确提及峰会的推延，而是引用了习近平的话说，“中德与中欧之间的交流中有许多重要事情需要讨论。”中方愿与各方进行密切磋商，以确保这些事情取得成功，并将双边关系提升到更高水平。

中欧峰会原定于9月14日在莱比锡举行。这将是7月1日德国开始担任欧盟轮值主席国的最重要日期之一，目的是讨论和调整欧盟与其强大贸易伙伴中国之间的关系。具体而言，双方欲达成投资保护协议。此外，还应重申对气候变化的共同战斗，讨论欧盟和中国在非洲的角色。

赛伯特说，德国、欧盟和中国强调了该会议的重要性。他们一致认为，鉴于新冠病毒大流行局势，会议不能在预定时间举行。但会议还是应该举行，具体日期会提前公布。

欧盟与中国的关系最近比较紧张，起因是中国人大上周通过了香港国安法。德国外交部长马斯上周五明确表示，正因这个原因，德国政府并未考虑取消中欧峰会。“有很多事情要和中国讨论”，中欧峰会是一个良好机会。

欧盟和中国的关系原本是德国担任欧盟轮值主席国六个月期间的中心话题。但新冠危机推翻了这个计划。新冠病毒大流行后，德国政府将重点放在恢复经济上。

鉴于美中关系紧张，莱比锡峰会原本具有高度的政治意义。27个欧盟成员国就是否让中国参与五基建设，持不同态度。默克尔本想通过这一峰会，让欧盟达成一致的对华政策。但中欧峰会今年是否还会举行，目前还是个未知数。