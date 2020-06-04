约翰逊主持全球疫苗视频峰会呼吁开创全球卫生合作新时代

英国首相约翰逊周四在英国主持召开全球疫苗视频峰会。约翰逊在开幕发言中呼吁开启“全球卫生合作新纪元”，他表示，英国在未来5年将继续向“全球疫苗免疫联盟”提供20亿美元资金支持。法新社消息，联合国秘书长古特雷斯表示，未来新冠病毒疫苗将属于“全球公共财产”。中国总理李克强参加了会议。

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周四举行的“全球疫苗免疫联盟”（GAVI）视频峰会，来自50多个国家和地区的代表，超过35未各国元首或政府首脑参加峰会，目标是为全球疫苗免疫联盟筹募至少74亿美元，可能的新型冠状病毒疫苗提供支持。法新社说，峰会已募捐88亿美元。

Gavi希望在未来5年期间重启中断的免疫接种计划，并提供约3亿儿童价格大幅降低的疫苗。Gavi与其伙伴也将发起筹资活动，以购买可能的新型冠状病毒疫苗，扩大疫苗生产规模，并支援向发展中国家运送疫苗。

约翰逊发表声明指出：“希望这场峰会将是世界团结一致的时刻，人类联手对抗疾病”。他表示，希望由此“开创全球卫生合作新纪元，相信这是当今我们此生中最重要的共同努力”。

英国是受新冠病毒打击第二严重的国家，新冠病毒造成近4万人死亡。英国首相约翰逊承诺，在未来5年，英国将向“全球疫苗免疫联盟”提供16亿5千万英镑（20亿美元），接下来是比尔盖茨基金会，承诺出资16亿美元，美国11亿6千万美元。法国则表示追加曾作出承诺款项的一倍，即5亿欧元，另外在疫苗问世后，再提供1亿欧元。

联合国秘书长古特雷斯发言时说，针对新型冠状病毒研发的新疫苗必须是“人民疫苗”，全球所有人都可以获得。

中国总理李克强在全球疫苗峰会视像会议致辞，表示面对突如其来的疫情，中国始终坚持以民为本、生命至上，经过全体人民艰苦努力，已经有效控制疫情。他强调，“中国政府愿为联盟筹资周期提供捐助，希望同舟共济，携手早日战胜疫情”。