蔡英文发文纪念六四祝福香港:盼不再有被消失的日子

本周四是1989年六四事件31周年。台湾总统蔡英文当天通过脸书表示，“希望这世界上每一个角落、每一片土地，都不要再有消失的日子。”她称，“也祝福香港。自由的台湾撑香港的自由。”

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蔡英文当天早上在脸书上传一张6月4日的日历，并发文写道，“在地球上其他地方，每一分钟就有60秒过去。可是在中国，每一年却只有364个日子，有一天被遗忘掉了。”蔡英文说，“过去在台湾，我们也曾经有许多日子，不能出现在日历上面，但我们一个一个把它们找回来了。”她续称，“因为我们不必再隐匿历史，所以我们可以共同思索未来。”蔡英文写道，“希望这世界上每一个角落、每一片土地，都不要再有消失的日子。”“自由的台湾撑香港的自由。”她最后并以此标注，祝福香港。

此外，同为民进党人的台副总统赖清德亦通过脸书发文。他表示，“中共当局应深自省思，顺应民主潮流，平反六四，停止对宗教、异议人士等的压迫，正视香港人民追求民主的殷切期盼。”赖清德称，“31年前，台湾和中国同样出现自由化与民主化浪潮，青年学生们站出来追求民主、要求国家改革。”他指出，“31年过去了，台湾从‘野百合’到‘太阳花’，一个世代接著一个世代的年轻人，大家传承了自由民主的棒子，建设台湾成为一个自由民主的伟大国家。”他续称，“但中国年轻人却没有这么幸运，只因领导人的一念之差，让他们的爱国热情与民主梦想，硬生生地被坦克车给碾碎，让中国从此走上与自由民主潮流背道而驰的歧途。”

赖清德说，“六四的历史错误无法复原，牺牲的青春生命无法再生，但对历史真相的追求与平反，却可以记取避免人类不幸悲剧再次发生。”他强调, “在六四这一天，中共当局应深自省思，顺应民主潮流，平反六四，停止对宗教、异议人士及图博与维吾尔族人等的压迫，正视香港人民追求民主的殷切期盼，让中国人也能和台湾人一样，享受真正自由民主的生活。”台行政院长苏贞昌也同时在脸书贴出乘法表图片，图中注明“6x4=Fight for Freedom”。他写道，“自由是一种生活，一种上网不会被锁关键字，不会因不同政治主张就有牢狱之灾的生活。‘珍惜民主，勿忘六四’。”

据中央社报道， 民进党也在脸书发文提到，“31年过去了，感佩当年挺身而出追求民主自由与人权、反对中共一党专政，要求政治改革的中国人民与青年学子。”民进党称，“31年后的今日，中国国内的人权与自由状况日益严峻，中国政府加大对自治区域的人权迫害与自由箝制，就连曾经作为世界金融中心的香港，也正遭遇前所未有的压迫；近年来，中国政府也开始对来自境外的民主人士进行迫害，例如已遭受中国不当审讯关押3年多的非政府组织（NGO）工作者李明哲。”民进党称，“民主、自由与人权，没有东西之分，只有让人民享有真正的民主、自由与人权，中国才能走上真正繁荣，赢得国际社会真正的肯定，区域也才能真正和平稳定。”