94偶像歌星仝卓自爆高考作弊结果当官的爸爸被抓，2020年6月4日。

现年26岁的偶像歌手仝卓因为说漏嘴承认自己高考靠关系作弊，结果引发网上舆情一片沸腾，仝卓做官的父亲，目前已被当局调查。仝卓的父亲仝天峰是山西临汾市人大常委会副秘书长，南华早报报道指，临汾市人大消息已经证实仝天峰被指参与修改儿子仝卓的学籍事件，目前正被调查之中。

广告 继续浏览后续

报道引述临汾市人大一名要求姓名保密的官员说：“他（仝天峰）因为他儿子考试擅改身份问题而接受调查，我们正等候调查的结果。”

教育部以及山西和邻近的陕西省教育厅亦同时对八年或九年前发生的事件展开调查。

仝卓上个月与粉丝们透过网上闲聊时，无意中自爆这个丑闻。仝卓说，他第一次参加高考时不及格，到了第二年，他篡改个人资料，将自己改为应届的高中毕业生，而不是去年已经高中毕业，目的是以一个新鲜高中毕业生的资格，冀望能考入心仪的高级艺术学院。

仝卓在网上告诉粉丝：“我们用了很多关系，然后我就变了一个新鲜的高中毕业生。”仝一边说还一边用手盖住笑个不停的嘴巴。

据了解，仝卓希望能考入中国人民解放军国防大学的军事文化学院，但第一次高考成绩未如理想，他第二年于是再度报考国防大学军事文化学院，以及中央戏剧学院，结果仝考取后者。

仝卓不小心自爆丑闻，来自微博网民的压力有如排山倒海，他因此宣布已经要求中央戏剧学院取消他的证书。

根据教育部2009年的政策，高考出台了五项禁令，具体内容如下：一、严禁高一高二在校生参加高考；二、严禁利用无线通讯工具作弊；三、严禁组织或参与群体性舞弊；四、严禁由他人代替考试或代他人考试；五、严禁骗取高考报名资格参加考试。

不少网民认为，仝卓至少涉及触犯第三和第五项禁令，只是仝卓恐怕万万想不到他的大嘴巴连他的父亲也受到牵连。