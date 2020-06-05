一天两起重伤案 福建仙游一超市命案三死七伤

中国福建仙游周四（6月4日）发生一起超市刺伤攻击事件，造成三人死亡，七人受伤，这是继当天广西发生一名保安砍伤39名小学生及教职工后，中国在24小时内发生的第二起重伤案件。

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法新社报道援引福建仙游当地官方通报指，当地时间周四晚上9:40，福建仙游县枫亭镇和平村一个超市发生一起人命案，现场有10人被刺，其中2人已当场死亡，1人经抢救无效死亡，另外7名伤者送医院抢救。

通报说，警方此后于当夜23时抓获犯罪嫌疑人张某，为35岁男性，他在初步审讯中对犯罪事实已供认不讳。

通告没有提及袭击者使用的器械类型。

通告指送医抢救的7人目前情况稳定，没有生命危险，案件还在进一步调查中。

据法新社的报道，在枪支受到严格控制的中国，发生类似攻击事件并不罕见。就在周四同一天早上，广西一所小学发生一起持刀砍人事件，该校校长、一名保安及小学生共39人受伤，多家媒体援引官方消息指，案件嫌疑人是一名50岁的保安。

此外， 2018年11月在云南安宁一所技校发生了一名20岁的学生持械伤人事件，造成该校10名学生、两名教师受伤，其中一名学生在送医后抢救无效死亡。