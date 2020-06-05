中国地摊经济5000万新就业 港媒说马云任正非刘强东摆地摊出身

中国国务院总理李克强在全国人大会议发表的《政府工作》报告，，不提今年GDP增长数字，之后公开倡议“地摊经济”，立即引爆内地全民“地摊热”。中国学者初步估算，这种经济模式，至少可以撑出约5000万人的就业，减少部分社会及经济问题。香港经济日报说，包括京东创始人刘强东、阿里巴巴 创始人马云、华为任正非等，当年也曾由“摆摊”起家。

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据香港经济日报今天报道说，地摊经济，李克强倡地摊经济威力有多大？或撑出5000万人就业。

该报道综合媒体消息，中国近年先后面对中美贸易战、新冠肺炎的打击，经济面临严重衰退，官方与民间论者都忧虑，企业倒闭潮及大量失业潮将至。在此背景下，李克强在全国人大会议闭幕记者会上赞扬成都“地摊经济”，随后考察山东烟台时，再提地摊经济、小店经济，强调是“人间的烟火”、“中国的生机”。

该报道引据东北财经大学中国战略与政策研究中心主任周天勇指出，地摊经济、农贸市场的发展与城市的现代化不矛盾，如果在城市放开地摊经济、农贸市场，对于促进灵活就业、以及非正式就业人群的意义非常重要，大概可解决5000万人的就业问题。他解释，中国内地有7.7亿劳动就业人口，15%的人从事非正式就业，大概是1亿人。参照发达国家的非就业人数比例，如果放开地摊经济，加上农贸市场、建材市场、小商品市场、早市等等，至少可促进5000万人就业。他说，“许多发达国家对路边占道经营非常宽容，这是灵活就业、非正式就业的重要组成部分”，周天勇指出，发达国家的非正式就业（没有固定场所）人数大概占就业总人数的20%。

而内地各地方政府极力拓展李克强倡议的“地摊经济”，包括河南许昌、吉林长春、辽宁大连、湖南怀化、浙江杭州、江苏南京、四川成都和彭州、上海市等地方政府争相推出各项扶植地摊及微型企业的政策。

据该报道，为抢到这一波的地摊经济商机，中国电商也加入，包括阿里、京东、微信、美团、苏宁等接连发布各项扶持、甚至是免息賖购、供货等计划。

就地摊经济，香港经济日报今天报道，马云刘强东任正非...这些富豪也靠摆地摊起家。国务院总理李克强考察山东烟台时，称赞地摊经济是“人间的烟火”、“中国的生机”，引爆内地全民“地摊热”。内地已有上海、南京、成都等至少27地明确鼓励发展地摊经济。

事实上，上世纪七八十年代，内地私营经济开始兴起，一批如今被大众耳熟能详的企业家，包括京东创始人刘强东、阿里巴巴 创始人马云、华为任正非等，当年也曾由“摆摊”起家。

据该报道例证:

阿里巴巴马云：1991年，怀揣英语梦的马云和朋友成立了海博翻译社，结果入不敷出，为维持生计，马云把一半的店面出租，自己独自去了义乌、广州进货，摆地摊卖小礼品、鲜花，甚至还有内衣和袜子。凭借著这些利润丰厚的地摊外快，马云的海博翻译社得以生存下去。海博翻译社盈利之后，马云投身互联网，创办了“中国黄页”，也就是阿里巴巴的前身。

海底捞张勇：同样是上世纪九十年代，张勇借了1200元倒卖游戏机，结果被骗，他只能再度创业，摆地摊做起了麻辣烫，1994年创立了第一家海底捞 （06862） 。张勇后来说自己不爱吃火锅，因为过去摆地摊的时候，每天忙到凌晨后都吃别人剩下的火锅。

京东创始人刘强东：刘强东出生于江苏宿迁的农村，家境贫寒，1996年，他大学毕业后开始创业，开餐馆失败后，1998年刘强东在中关村租了一个柜枱卖刻录机和光盘，取名“京东多媒体”。到2003年，受SARS影响，大家都不敢出门购物，刘强东只能上BBS论坛发帖卖光盘，从此，刘强东就将京东转型为线上销售的模式，开创了京东商城。

华为任正非：1987年，因为损失200万元物资而被南油集团开除的任正非，拉着5个朋友筹了2万元成立了华为，先后卖过保健品、减肥药、火灾报警器等，在有了“第一桶金”之后开始代理香港的交换机，才正式进入通信行业。

联想柳传志：1984年冬天，受命创业的柳传志拿着中科院计算机所给的20万开办经费“不知道去干什么”，后来他回忆到，“当时实在是不知道要干什么好了，所以能干什么就先干著，哪怕挣点儿钱发工资也好。”于是，包括他在内的所有员工都当过“倒爷”、“板爷”，在中关村拉平板车去卖运动服装、电子表、旱冰鞋、电冰箱。

美图秀秀蔡文胜：1985年，15岁的蔡文胜辍学后，和中学同班同学姜盈谦各自找家里借了500元钱，一起摆地摊，“我还记得那时候卖的是计算器、傻瓜相机、化妆粉饼，有时一天能赚百来块钱。”赚到第一桶金后，蔡因为抢注十多万个互联网域名赚得盆满钵盈，之后进入投资领域，先后投资数十个优秀网站，成为中国著名的天使投资人，现任美图秀秀董事长。

360周鸿祎：1988年，刚进西安交通大学没多久的周鸿祎，和同学打架生活费被抢走，不得已只能去学校门口摆地摊，卖用过的高考参考书。就在摆摊的时候，周鸿祎发现有人用电脑算命很赚钱，于是自己也编起小程序，做起“科学算命”的生意。他曾回忆这次摆摊的经历：“我算一次收一元钱，一天竟然能挣100多元。在当时，这算是一笔巨款了。”“这完全是学生时期的小打小闹，但是这在某种程度上潜移默化地建立了我对商业的兴趣和信心。”