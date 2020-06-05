中国外交部发言人换将 耿爽传派联合国

中国外交部发言人耿爽6月5日下午主持最后一场例行记者会后，正式卸下近4年发言人职务，中国媒体传耿爽将派任联合国。

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据中央社今天报道称，耿爽调职传派联合国，“金句模拟器”暂划句点。

中国外交部发言人耿爽下午主持最后一场例行记者会后，正式卸下近4年发言人职务，陆媒传将派任联合国；此前网友们追捧的“爽哥金句”、耿爽模拟器，将暂时划下句点。

耿爽担任中国外交部第30任发言人，自2016年9月26日亮相迄今，共主持近400场记者会。囿于外交辞令生硬之故，去年曾有网友推出一款“耿爽模拟器”，只要输入“想谴责的国家或对象”及事件，便可模拟耿爽的制式回答，但不久后遭下架。

该报道引据中国官方澎湃新闻，耿爽今天下午主持完任内最后一场记者会后说：“由于工作安排的原因，我即将奔赴新的岗位，今天应该是我作为外交部发言人，最后一次主持例行记者会。借此机会对过去近4年时间里，大家给予我的关心、支持、帮助和鼓励表示衷心感谢。”据耿爽说：“作为一名中国外交官，无论走到哪里，我都会继续讲好中国故事、传递中国声音，为促进中国与世界的相互了解，增进中国人民与世界人民的友好情谊，作出自己的努力与贡献，再次与大家告别，我们后会有期，谢谢大家。”

中央社说，至于下一个职务，据中国官方环球时报称，耿爽不久后将前往中国常驻联合国代表团工作。

中国外交部发言人近来因中美关系不睦，加上2019冠状病毒疾病（武汉肺炎，COVID-19）引发各国质疑，中国外交部记者会沦为舆论战场，也出现大陆网民眼里的“金句抗敌”、或外界认为的口水互喷。

以在回应美国对疫情防控“甩锅”为例，耿爽曾引用中国古语：“行有不得，反求诸己”，并强调“美国的敌人是病毒不是中国”；在回应美国打压中国企业时，他说，以“安全”为名，锁住所有的门，囚禁的只是自己。近期最受瞩目的“战果”，是4月28日在记者会与“澳洲人报”记者进行7个回合交锋，耿爽曾回击说，“你觉得网上的言论都不真实吗？那是谁在那里发表言论？是机器人吗？如果你在现实世界中没有听到这样的言论，证明你的接触面还不够广”。

据中央社说，耿爽1973年生，从事外交工作20多年，曾在中国外交部国际司、国际经济司以及中国常驻联合国代表团工作，还曾担任中国驻美国使馆新闻参赞兼发言人。