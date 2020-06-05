中国客机又可重新往返美国了

6月5日星期四，美国宣布即将减轻中国航空公司运营的客运飞机往返美国的禁令。

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美国交通部已经在本周三宣布，客运领域，中国的航空公司从6月16日开始，将不能续飞美国，以此来施压中国，要求中国重新给达美航空与联合航空开绿灯。达美与联合航空在5月提交了申请，要求从6月起重新续飞中国。中方在星期四宣布，这两家美国航空公司可以从6月8日起，每个星期各自在中美之间往返一趟。

对于中国民航局的这个答复，美国交通部表示，相应地减轻对中国航空公司的禁令，允许中国的航空公司每一个星期在两国之间运行两趟往返航班。美方表示，禁令的这一程度的缓解，与中国允许美方航空公司飞行的开放程度呈正相关，并认为中国民航局的决策远远不够，指出“总体而言，中国在两国之间既定的空运市场领域做出单方面的决定，没有按照1980年双方签署的协议来进行，没有尊重美方，这令人困惑”。美国交通部称，“中国政府的举措已经损害到了美方的运营权利，从现状来看，仍需要促进两国之间恢复各自航班的竞争平衡，机会的公平与公正”。

截至目前，中方有4家航空公司在中美两国之间飞行，其中包括中国国航，南航，厦门航空和东航，而美方往返两国航班的航空公司数字则是零。本次两国之间的空中限制仅涉及客运，不涉及货运。