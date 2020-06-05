中国5月进出口或双负

据路透社综合20余家机构预测中值显示，受海外疫情加速蔓延导致欧美等主要市场经济活动在四、五月份严重萎缩影响，中国5月以美元计价出口同比料下降7%，进口预计亦延续下滑态势，同比减少9.7%。当月贸易顺差预计390亿美元。

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路透社今天根据数据观测指：中国5月进出口预计双双负增长，全球需求低迷出口前景难乐观。

该报道引据中金宏观团分析队称，“5月出口同比增速可能下降到-15%，进口增速估算也将从-14.2%下降至-20%左右。虽然5月起欧美经济审慎重启，但海外经济活跃度仍然低迷，”中金宏观团队称。据该团队指出，5月日本与欧元区制造业采购经理人指数(PMI)初值有所恢复，而美国制造业PMI进一步恶化，韩国前20天出口增速仍处-20.3%的低位。同时，新冠疫情以来出口订单下滑的滞后效应可能将在近期压制出口增速。

据中国商务部周四表示，目前没有出现外资撤离、产业链供应链外迁的情况，但也在密切监测和研判下一步中国外贸的走势，目前看不确定不稳定因素依然较多。

瑞银证券中国首席经济学家汪涛也称，中国5月官方制造业PMI中新出口订单指数和进口指数均处低位，与之对应，疫情导致的经济活动受限拖累4-5月美日欧和部分新兴市场的增长明显收缩。

路透社称，受需求不足制约，中国5月官方制造业PMI继续小幅下降至50.6，为连续第二个月下降。其中，新出口订单指数环比升1.8个点至35.3，进口指数回升1.4个点至45.3，但两者均处于历史较低水平。