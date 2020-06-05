面对美国的压力，中国周四作出了少有的让步，允许美国和其他外国航空公司恢复部分中国航线。在不到24小时前，特朗普政府威胁要禁止中国航班飞往美国。北京让步后，美国松口将修改禁令，或允许部分中国航司继续执飞赴美客运航班。

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据华尔街日报今天报道称，美国施压后，中国将允许外国航空公司恢复部分航班。

面对美国的压力，中国周四作出了少有的让步，允许美国和其他外国航空公司恢复部分中国航线。在不到24小时前，特朗普(Donald Trump)政府威胁要禁止中国航班飞往美国。虽然此举未满足美国对于航空公司可按自己的方式恢复赴中国航线的要求，但在美中关系日益紧张之际，这依然是一种局部性让步。

该报道称，美国和中国争论的焦点涉及从新冠病毒源头到香港政治地位在内的多个问题。

中国民航局表示，从下周一开始，95家外国航空公司将获准每周向一个中国目的地执飞一个航班。这与目前允许中国航空公司每周向外国执飞一个航班的规定对等。

据路透社说，美国政府和航空公司官员表示，美国运输部计划在未来几天发布修改后的命令，可能会允许一些中国航空公司的客运航班继续执飞美国航线。

稍早美国政府周三表示，将从6月16日起禁止中国客运航空公司的航班飞往美国。在世界最大的两个经济体之间的紧张局势不断升温之际，美国向中方施压，要求其允许美国航空公司恢复中美航线。

在美国宣布禁止中国客运航班飞美后，中国民航局周四调整国际客运航班计划，放宽外国航空公司国际客运航线航班限制，并从6月8日起，实施航班奖励和熔断措施。

消息说，中国民航局官网刊登通知称，6月8日起，所有未列入“第5期”航班计划的外国航空公司，可选择一个具备接收能力的口岸城市，每周运营一班国际客运航线航班。各航空公司可向民航局申请运行至10月24日的航班预先飞行计划。

该报道称，美国运输部没有立即发表评论。

美国运输部周三表示，“我们将允许中国航空公司运营与中国政府允许我们的航空公司执飞的相同数量的定期客运航班。”它补充说，该指令是为了“恢复美国和中国航空公司之间的竞争平衡和公平和平等的机会。”

美国的禁令适用于中国国航，中国东方航空公司，中国南方航空公司和厦门航空。中国的航空公司目前每周有四趟往返美国的航班。

美国政府官员和航空公司高管私下对中国修改后的规定表示担忧，目前尚不清楚航空公司是否会同意每周只飞一次中国，因为它们已经申请批准每天两到三个航班。

达美航空和美国联合航空本月已要求恢复飞中国的航班。两家公司均表示正在评估中国民航局的指令。

美国航空集团发言人Ross Feinstein说，公司仍坚持10月底恢复飞中国航班的原定计划。

路透社说，根据民航总局航班奖励和熔断措施，航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续三周为零的，可在航线经营许可规定的航班量范围内增加每周一班，最多达到每周两班。入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到五个的，暂停该公司该航线运行一周；达到10个的，暂停该公司该航线运行四周。“熔断”的航班量不得调整用于其他航线，“熔断”期结束后，航空公司方可恢复每周一班航班计划。