六四日宣布成立新中国 有忧郝海东安危

素有“郝大炮”之称的中国足球名将郝海东似乎加入了富商郭文贵发起的“爆料革命”，在2020年6月4日当天宣布成立“新中国”，并宣读了长篇“新中国联邦宣言”。德国之声报道说，郝海东当年的队友证实了消息的真实性，并为此感到“震惊”。中央社报道外界担忧郝海东等人安危。

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据中央社今天报道称，足球名人郝海东号召推翻中共，外界忧安危。

中国退休足球名将郝海东发表推翻中共的言论后，其微博和微信帐号被关闭，新闻在中国网络被大量删除。他和家人据信在西班牙住所，儿子郝润泽今年加盟塞尔维亚球队，未知是否会受到牵连。

郝海东是前国家队主力前锋，1998年获得中国足球个人最高荣誉“中国足球先生”，除了是优秀的运动员，绰号“郝大砲”也显示他经常语出惊人、敢于评论。

6月4日“六四事件”31周年当天，郝海东透过录制影片对外宣布成立“新中国”，宣读“新中国联邦宣言”，并号召众人消灭中共。

更早之前的5月上旬，郝海东在微博转载了一篇有关在文革期间被迫害致死的北大才女林昭的文章，并评论说：“一个民族、一个国家、一个社会连说真话都要干预了，是这个民族的悲哀，是这个国家的悲哀，是这个社会的悲哀，更是我们每一个人的悲哀。”这篇贴文被一些网民解读为支持写下武汉疫情日记的作家方方。

报道引述据德国之声（DW）中文网指出，郝海东曾是军人，又和中国的政界与商界高层有交集，无论是社会地位、人脉关系和个人财富上来说，都被认为是既得利益的菁英阶层。如今他高调参与“建国”，在同行人看来很难理解。该报道说，部分熟悉郝海东的人认为，他的思想形成，与他在中国体制下目睹以及亲身经历到各种不公平待遇，后来又远赴英国学习执教有关。在国外生活期间，郝海东能够站在第三方视角思考审视中国体育界和中国社会的各种问题所在。

在郝海东宣读“新中国联邦宣言”之后，他的社群平台帐号被关闭，网络上许多与他有关的新闻也正在被消失。

媒体态度前后变化形成强烈对比。就在5月10日，微博上一些媒体还标注郝海东，祝贺这名“国足最强前锋”50岁生日快乐，并指他“昔日为国家队和大连队攻城拔寨的功勋不可磨灭”。

中央社说，根据5月下旬郝海东在微博贴出的照片，他和家人正在西班牙的居所中。据公开报导，他的儿子郝润泽今年23岁，16岁时就在西班牙联赛攻入了自己的第一个职业入球，今年他加入塞尔维亚的一支球队。外界担心，中共可能会对郝海东及其家人采取一些措施。德国之声引述郝海东的队友认为，郝海东可能以后再也无法进入中国，其家人和亲属也有可能受到牵连。他在中国仍有部分财产。