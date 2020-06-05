加拿大副总理方慧兰欢迎30万香港侨民回家

中共霸王硬上弓为香港订制一套港区国安法，却挑起西方多个政府对港人处境的同情，除了英国首相约翰逊表明将给予持有英国海外公民（BNO）护照的港人居英权之外，美国国务卿蓬佩奥亦表示欢迎港人到美国的意愿，而加拿大副总理方慧兰（Chrystia Freeland）更张开双手，欢迎在港为数约30万侨民“回家”。

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方慧兰周三在记者会上表示，欢迎在港30万加拿大国民返回加国；加拿大外交部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）表示，目前香港有足够外交人员，一如早前加国从全球超过110个国家撤侨般，当局会做好准备。

根据加拿大传媒CTV报道，方慧兰在记者会说：“目前加拿大约有30万国民，在香港居住，他们全都是加拿大人。亲爱的在港加国人，我们非常、非常欢迎你们在任何时候回家。”但方慧兰没有承诺会否为港人提供庇护，强调加国对海外面对极端困境、寻求庇护的人们，保持开放，“加拿大会继续欢迎来自世界各地的移民和难民。”

加拿大移民、难民及公民事务部长门迪奇诺（Marco Mendicino）周三出席下议院会议时表示，在港加国人有权返回加拿大，但入境时须遵守目前的防疫限制，自我隔离14日。

加拿大总理杜鲁多周二被问到会否采取任何措施，声援港人时，未有正面回应问题，只表示会小心留意事态发展，继续支持北京和港人透过有建设性的接触及和平对话，缓和紧张局势。

自从华为的孟晚舟2018年在加拿大被补、中国随即报复性拘捕两名在华加拿大国民后，中加两国关系即跌入谷底。上月，加拿大卑诗省最高法院判孟晚舟败诉，符合引渡到美国受审的条件，孟晚舟须继续被扣留在加拿大。

此外，加拿大两大电讯商贝尔公司（Bell）和研科公司（Telus）本周二宣布，选择瑞典爱立信（Ericsson）和芬兰诺基亚（Nokia）为建设5G通讯网络的合作伙伴，拒绝华为参与。