北京再多解禁 湖北进京不限制不隔离

北京疫情防控第110场例行新闻发布会周五宣布，自6月6日0时起，将重大突发公共卫生事件二级应急响应下调为三级，并相应调整相关防控策略。北京同时宣布解除湖北（含武汉）进京限制，湖北进京者不再隔离观察14天。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道，北京、河北自6月6日起将疫情防控响应降为三级，北京并解除湖北进京限制。这是继4月30日北京市突发公共卫生事件响应级别从一级响应调整到二级响应之后的再次调整。

河北省政府网亦宣布，自4月30日河北省突发公共卫生事件应急响应级别调整为二级响应以来，疫情防控向好态势持续巩固，防控工作已从应急状态转为常态化。根据国家有关法律法规和《河北省突发公共卫生事件应急预案》，结合当前全省新冠肺炎疫情防控形势，从6月6日起，将全省突发公共卫生事件应急响应级别由二级调整为三级。

北京市政府新闻发言人徐和建在北京疫情防控第110场例行新闻发布会上介绍，6月4日，北京无新增报告新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，北京已经连续50天实现双零增长。但应急响应级别的调整，绝不意味着北京疫情防控可以一放了之、一放到底。

据该报道，2006年发布的国家突发公共卫生事件应急预案，根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围，突发公共卫生事件划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。其中，特别重大突发公共卫生事件主要包括：肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势，或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上的省份，并有进一步扩散趋势。发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例，并有扩散趋势等等。