十字架报：北京和伦敦的蜜月在香港撕裂

中国强加给香港一个压制性国家安全法之际，英国首相约翰逊（Boris Johnson） 打破一直以来的沉默，承诺将向300万香港人提供英国（海外）护照，甚至授予他们英国国籍。

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法国《十字架》报网站6月5日刊出马罗维奇（Dorian Malovic）的文章说，伦敦和北京的关系陷入紧张。北京当局对Covid-19疫情的管理和对香港民主抗议活动的暴力镇压，终于让英国首相约翰逊忍无可忍。于是，他宣布了强烈支持这个前英殖民地的声明。

《英国出于良心 不能耸耸肩了事》

英国首相约翰逊在6月2日宣布，如果中国坚持在香港实施国家安全法，那么英国将让300万香港人（香港人口750万）获得英国海外护照，并可获得英国公民身份。他说，“如果中国继续往前走，英国出于良心，不能耸耸肩，忽视不理，继续做别的事。相反，我们将履行我们的义务并提供替代方案”。

到目前为止，在1997年以前出生的香港人当中，约有35万人持有“英国海外护照”。持有这种护照的人最长一次可在英国居住6个月。

《港人：支持香港自由永远不会太晚》

《十字架》报说，英国在1997年7月1日香港回归中国以来，从未采取过这样的立场。一位名叫W. Yuen的香港律师赞扬伦敦这一举措表示：“捍卫民主人士和香港自由支持者，永远不会太晚”。这名积极为香港镇压受害者提供支持的律师说，“伦敦此举可向数百万香港人提供外交保护，是朝正确方向迈出的一步。 到目前为止，伦敦对这里的抗议活动一直保持沉默”。

《卫报：前政府没有为落入中国利爪的香港人做过任何事情》

英国保守党首相约翰逊对香港人的这项承诺获得民意支持，包括一向不支持保守党的媒体。比如左派《卫报》记者帕特里克•温图尔（Patrick Wintour）在专栏中赞扬称：“对于一个捍卫英国退欧，以终结移民的政府而言，这是一个了不起的姿态，而且得到整个保守派阵营的支持。”

这位专栏作家补充说，约翰逊政府作出这个决定是基于“强烈的负罪感”。因为之前从未有一届英国政府，为落入中国利爪中的香港人民做过任何事情。

疫情危机和镇压港人葬送中英合作前景

该文说，我们与前英国首相卡梅伦2015年在伦敦接待中国国家主席习近平时宣布英中“世纪同盟”相去甚远。当时，在华为积极参与英国5G建设的前景下，英国打中国牌。

但是，2020年初的疫情危机,以及中国当局加紧对香港的牵制，在几个月间，便将中英合作的前景一扫而光。

事实上，北京在6月4日对英国首相宣布支持香港人作出强烈反应，要求伦敦“立即停止任何干预香港和中国的活动”。

更令人担忧的是，中国首次宣称联合国承认的1984年中英香港的协议，仅是中国单方面的宣布，而不是向伦敦作出的承诺，更不是所谓的国际承诺。

香港律师W. Yuen说, «中国从来没有遵守过有关香港的承诺。现在中共宣布这些，恰恰是她承认自己违反了国际条约。”