厦门大学实验室模拟统一 台湾合作喊卡

台湾陆委会今晚发出声明，指厦门大学台湾研究院近日设置实验室模拟两岸统一，意在落实中共对台工作目标，呼吁台湾学界不应与该机构及其所属人员进行相关交流或合作办理活动。

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据中央社今天报道说，厦大台研院设统一实验室，陆委会吁学界勿交流。台湾大陆委员会指出，中共去年初发布“习五条”，提出“两制台湾方案”后，加强对台统一进程。依据厦大台研院公布资料，其新成立的“两岸融合发展与国家统一政策模拟实验室”，主要在执行对岸“统一政策模拟分析”、“一国两制台湾方案模拟分析”等研究。

陆委会指出，这些内容即在落实中共对台工作目标，更可能藉与台湾举办研讨会或相关活动，营造两岸统一氛围，以分化台湾社会，陆委会将持续关注该机构后续相关作为。据陆委会表示，希望国内学者、智库等单位应注意对方企图，不应与该机构及其所属人员进行相关交流或合作办理活动，以维护两岸健康正常的学术交流。

陆委会重申，政府一贯支持不设前提、健康的两岸交流，此立场没有改变。但陆方近来不断加大对台统战力度，透过各种交流管道拉拢分化，台湾人民绝对无法接受。陆会并强调，国人从事两岸交流活动时，应注意相关法令规定，同时应留意中共各种促统手段，共同维护国家主权安全，避免触法。

报道称，厦门大学台湾研究院官网3日公告，指厦大台研院党政联席会议讨论通过，决议成立两所院级的“两岸融合发展与国家统一政策模拟实验室”和“涉台外交研究中心”。

公告提到，实验室旨在“面向解决台湾问题，实现祖国完全统一的重大战略需求”，在研究与教学方面，围绕“国家统一”形势分析与预测、“国家统一”情境仿真模拟、两岸融合发展政策模拟分析、“国家统一”政策模拟分析及“一国两制”台湾方案模拟分析。此外，公告也表示，这个实验室声称将透过人工智能、虚拟仿真、实验教学、案例教学等方式，建构能增进“祖国大陆”、海峡两岸和香港澳门、国际社会对“两岸融合发展政策”和“国家统一政策”理解和支持的政策模拟平台。